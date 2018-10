Blomster og flag lagt foran stadion efter helikopterstyrt En kilde fortæller til BBC, at fem var ombord på helikopter, der styrtede lørdag - heriblandt Leicesters ejer.

Fodboldtrøjer, flag og blomster er i løbet af søndagen blevet lagt af fodboldfans ved Leicesters hjemmebane, King Power Fodboldstadion. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Lørdag styrtede en helikopter ned ved en parkeringsplads ved fodboldklubben og ifølge flere medier var fem om bord - heriblandt Leicester Citys ejer, den thailandske forretningsmand Vichai Srivaddhanaprabha.

En kilde tæt på familien fortæller til BBC, at ejeren var ombord. Mediet erfarer desuden, at i alt fem var ombord - to besætningsmedlemmer og tre passagerer.

Men det er endnu ikke bekræftet fra officiel hold, og der er endnu ingen oplysninger om, hvad der er sket med personerne ombord.

Helikopteren, der styrtede ned, tilhører Vichai Srivaddhanaprabha, som ofte forlader hjemmebanekampe i den med sit følge.

Fodboldfans frygter det værste, og der er sat et stort billede op af den hinduistiske gud Ganesha blandt blomsterne.

Helikopteren styrtede lørdag ned og brød i brand. Det skete, kort tid efter at Leicester City med Kasper Schmeichel på mål lørdag aften spillede 1-1 mod West Ham på det pågældende stadion.

Et vidne fortæller til BBC, at han så Kasper Schmeichel løbe ud af stadion mod ulykkesstedet.

ritzau