Vælgerne i Hessen sender ny lussing til Berlin Den tyske regering er fortsat på tilbagegang efter delstatsvalget i Hessen i Tyskland, hvor de to store regeringspartier led markante nederlag, mens De Grønne fortsat er i fremgang.

Også i delstaten Hessen fortsatte den triste tendens for den tyske regering. De to store partier i regeringen i Berlin, socialdemokraterne og Angela Merkels CDU, led igen historiske nederlag, mens De Grønne fortsatte fremgangen.

Både det kristentkonservative CDU og SPD gik tilbage med knapt 11 procentpoint, mens De Grønne næsten fordoblede opbakningen i den vestlige delstat og er på niveau med socialdemokraterne med knapt 20 procent af stemmerne.

Det højrenationale AfD bragede for første gang ind i delstatens parlament i Wiesbaden med knapt 13 procent af stemmerne og er dermed repræsenteret i alle 16 delstater i Tyskland og Forbundsdagen i Berlin.

Lederne af regeringspartnerne i Hessen, ministerpræsident Volker Bouffier, CDU, der efter alt at dømme kan fortsætte på posten, og socialdemokraten Thorsten Schäfer-Gümbel kiggede begge anklagende i retning af Berlin, da forklaringen på tabene skulle forklares.

»Der er en helt overvældende skuffelse hos vælgerne over regeringskoalitionen, og det var meget svært at gå op imod i valgkampen«, erklærede ministerpræsident Volker Bouffier, CDU.

»Vi havde forestillet os noget helt andet. Vi oplever en absurd situation, hvor vi taget alle de mærkesager op, borgerne har fundet vigtigst i meningsmålinger, og alligevel går vi voldsomt tilbage. Fordi vi var hjælpeløse og magtesløse over for tendensen fra Berlin«, sagde socialdemokraternes formand, Thorsten Schäfer-Gümbel, i partilederrunden.

I Berlin roste den socialdemokratiske landsformand, Andrea Nahles, ham for at have ført »en fejlfri valgkamp« og placerede dermed også skylden for nederlaget på regeringen.

»Tilstanden i regeringen i er uacceptabel ... Vi vil nu se en køreplan for regeringen og dens politik, hvorefter vi kan tage stilling til, om vi er på det rigtige sted i samarbejdet«, sagde Andrea Nahles.

Hverken hos CDU og det bayriske søsterparti, CSU, eller hos socialdemokraterne var der søndag aften tale om at trække sig ud af regeringen. Trods endnu et forsmædeligt nederlag kun et par uger efter valget i Bayern er der hos CDU endnu ingen stemmer, som kræver, at Angela Merkel trækker sig fra formandsposten i partiet op til eller på landsmødet i næste måned i Hamburg.

I Hessen vil Volker Bouffier efter alt at dømme fortsætte sin regering med De Grønne, der i modsætning til ministerpræsidentens CDU blev belønnet af vælgerne. For at opnå absolut flertal må han dog formentlig danne en koalition med De Grønne og det liberale FDP. Alle tre partier erklærede sig søndag klar til forhandlinger.