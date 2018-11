Dansk-kurder anholdt i Istanbul for at støtte PKK

En dansk-kurdisk mand er onsdag blevet anholdt i Tyrkiet.

Det rapporterer flere tyrkiske medier, blandt andet avisen Milliyet, skriver det dansk-kurdiske medie Jiyan.dk.

De tyrkiske myndigheder skal have sigtet manden for at stå bag finansiel støtte til det militante kurdiske arbejderparti PKK.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter tilbageholdelsen over for Ritzau:

»Udenrigsministeriet kan bekræfte, at en dansk statsborger gårs dag er blevet tilbageholdt i Tyrkiet«, skriver Borgerservice i en mail.

Anholdt i lufthavnen

Manden skal være blevet anholdt i Sabiha Gökcen-lufthavnen i Istanbul, hvor han ifølge Milliyet skulle være på vej hjem til København.

Derefter skal han være blevet bragt til Vatan-politistationen til afhøring.

Efterfølgende skal han være blevet stillet for en dommer, som har besluttet, at han skulle anholdes for at have stået bag forskellige aktiviteter i udlandet med det formål at sikre finansiel støtte til PKK.

Det skriver Milliyet ifølge Jiyan.dk.

Kæmper for selvstændigt Kurdistan

Tyrkiet har forbudt PKK, fordi organisationen efter de tyrkiske myndigheders opfattelse står bag væbnet oprør for et selvstændigt Kurdistan.

Tyrkiet betragter PKK som en terrororganisation, ligesom organisationen også er på EU's og USA's terrorlister.

PKK blev stiftet i 1978 med Abdullah Öcalan som leder. Han blev arresteret af de tyrkiske myndigheder i 1999.

Herefter erklærede PKK våbenhvile, men fra 2004 kom det igen til bevæbnede konfrontationer mellem tyrkiske sikkerhedsstyrker og PKK.

PKK har fra 2014 kastet sig ind i kampen mod den ekstremistiske organisation Ismalisk Stat (IS) i Irak.

Flere gange under kampene mod IS har PKK været i konflikt med Tyrkiet, og en tidligere indgået fredsaftale mellem parterne betragtes som ophævet.

ritzau