Første konvoj siden januar: Nødhjælp når fordrevne syrere nær grænsen til Jordan

For første gang siden januar er en konvoj med nødhjælp nået frem til en lejr med fordrevne syrere, der opholder sig nær grænsen til Jordan.

Det oplyser FN og nødhjælpsgruppen Syrian Arab Red Crescent (SARC), der står bag.

I lejren Rukban i den sydøstlige del af Syrien bor der 50.000 mennesker, der længe har manglet basale fornødenheder.

Konvojen kommer med mad og forskellige medicinske produkter, fortæller FN's humanitære koordinator i Syrien Ali Al-Zaatari i en pressemeddelelse.

Mad, sundheds- og hygiejneprodukter, medicin og børnetøj er pakket sammen i de 70 køretøjer, der skal nå lejren de kommende dage.

»Vi gennemfører også en vaccinationskampagne for at beskytte omkring 10.000 børn mod mæslinger, polio og andre dødelige sygdomme«, siger koordinatoren.

Forholdene i lejren er kraftigt forværret, siden den sidste nødhjælp nåede frem i januar. De fleste beboere har haft svært ved at finde økonomiske midler til de få fødevarer, der bliver smuglet ind fra Jordan.

En af beboerne - Abu Karim - er trods glæden ved de nye forsyninger bekymret.

»Hjælpen er en lettelse, men hvis det stopper og ikke fortsætter regelmæssigt, vil lejren forfalde igen«, siger han.

Den nærmeste sundhedsklinik ligger bag grænsen til Jordan, som lejrboerne er nødt til at krydse for at komme dertil. Men overgangen har stort set været lukket siden 2016.

For nylig mistede en fire måneder gammel pige livet på grund af blodforgiftning og dehydrering. Også en dreng på fem måneder er død af blodforgiftning og underernæring ifølge Unicef, FN's børneagentur.

Krigen i Syrien begyndte i 2011 med store protester mod præsident Bashar al-Assads styre. Præsidenten lod sit militær slå hårdt ned på demonstrationer, og situationen eskalerede.

Siden er omkring 360.000 mennesker blevet dræbt. Millioner af syrere er flygtet ud af landet eller er internt fordrevet.

ritzau