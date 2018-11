Britisk erhvervstop vil have afstemning om endelig brexitaftale

Flere end 50 ledende erhvervsfolk har underskrevet et brev, der skal offentliggøres i The Sunday Times, skriver Reuters.

Ifølge mediet Sky News står der i brevet, at der bør være en ny offentlig afstemning på den endelige aftale om forholdene for briternes udtræden af EU.

Forretningslederne peger ikke på, at der skal være en ny afstemning om, hvorvidt Storbritannien skal forlade EU eller ej. Men det 'endelige valg' bør gå tilbage til vælgerne, mener lederne ifølge Sky News.

Blandt de erhvervsfolk, der skal have sat sin underskrift på brevet, er den administrerende direktør for boghandlerkæden Waterstones, James Daunt.

Også den tidligere chef for supermarkedet Sainsbury's Justin King skal have skrevet under.

Erhvervslederne advarer om, at de forhandlinger, der kører på nuværende tidspunkt om aftalen for udtrædelsen af EU vil volde problemer på handelsfronten.

Det vil ikke sikre en gnidningsfri aftale på handelsområdet for briterne efter skilsmissen til marts, mener lederne. Det har en kilde fortalt Sky News.

Storbritannien og EU håber på at nå frem til en aftal inden årets udgang.

ritzau