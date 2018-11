Grafik: Sådan ser Kongressen ud efter midtvejsvalget

Demokraterne formåede ikke at overtage magten i begge Kongressens kamre ved gårsdagens midtvejsvalg i USA. I stedet måtte de nøjes med at få flertallet i Repræsentanternes hus, mens Republikanerne konsoliderede deres overtal i Senatet.

Præsident Trump har på et pressemøde kaldt valget for »historisk« og sagt, at han håber, de to partier nu kan samarbejde om at gennemføre politik.

Blandt de mere interessante skift var blandt andet, at Demokraterne vandt flere pladser i Pennsylvania og Michigan, der i 2016 var stærkt medvirkende til, at Donald Trump sikrede sig sejren som præsident.

Nedenfor kan du se, hvordan gårsdagens valg fordelte sig geografisk i USA.