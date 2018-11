Trump fyrer sin justitsminister Jeff Sessions siger op... fordi Donald Trump har bedt ham om det, fremgår det i justitsministerens opsigelsesbrev.

USA’s justitsminister, Jeff Sessions, træder tilbage.

Det oplyser han i et brev, som han har afleveret til den amerikanske præsident, Donald Trump.

Blandt andre CNN har fået fat i brevet. Her fremgår det, at Jeff Sessions indleder sin en-side-lange opsigelse med ordene:

»På din anmodning, så indgiver jeg min afskedsbegæring«.



Justitsministerens beslutning er altså ikke affødt af, at han ikke ønsker at være justitsminister mere. Han siger op, fordi han er blevet bedt om det af Donald Trump. Sagt på en anden måde: Jeff Session er blevet fyret.

For kort tid siden bekræftede præsidenten på sin personlige Twitter-konto, at USA skal have en ny justitsminister.

»Vi takker justitsminister Jeff Sessions for hans indsats og ønsker ham alt godt! En permanent erstatning vil blive nomineret en anden dag«, skriver Donald Trump.

På Twitter oplyser præsidenten også, at Sessions stabschef, Matthew G. Whitaker, indtil videre vil fungere som midlertidig afløser. En nyhed, som Trump er »glad for at offentliggøre«, skriver præsidenten.

Har kritiseret Sessions offentligt

Forholdet mellem Jeff Sessions og Donald Trump har været mildt sagt højspændt, efter Sessions sidste år erklærede sig inhabil i Rusland-undersøgelsen af Trumps valgkampagne. En undersøgelse, som i øjeblikket ser på Ruslands formodede indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Sessions beslutning gjorde Trump rasende. Præsidenten mente, at justitsministeren i stedet for skulle have blokeret for, at den særlige anklager Robert Mueller blev udpeget til at stå i spidsen for undersøgelsen. Og siden har Jeff Sessions skullet finde sig i en række vredesudbrud og personlige angreb fra sin arbejdsgiver, der ikke har holdt sig tilbage med at kritisere sin justitsminister offentligt.

Banet vej for opgør

Efter Sessions erklærede sig inhabil, har Rusland-undersøgelsen været overvåget af vicejustitsministeren Rod J. Rosenstein.

Den amerikanske avis The New York Times konkluderer, at det almindeligvis også ville være ham, der skulle træde til, når justitsministeren går af, hvilket dog som nævnt ikke er tilfældet nu, hvor Trump i stedet har valgt stabschefen Matthew G. Whitaker.

Flere amerikanske aviser bemærker, at der med indsættelsen af Matthew G. Whitaker - som tidligere har kritiseret Rusland-undersøgelsen for at gå for vidt - kan være banet vej for et opgør med undersøgelsen og Robert Muellers beføjelser.