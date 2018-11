Det økonomiske sammenbrud er den stille dræber i Yemen Situationen i Yemen forværres hele tiden. Befolkningen i det borgerkrigshærgede land lider, og op mod 13 millioner mennesker kan risikere at blive ramt af hungersnød. Men der er faktisk mad på markederne. Den kollapsede økonomi betyder bare, at folk ikke har råd til den.

Unicefs chef for Mellemøsten kalder Yemen for »et levende helvede for alle landets børn«. Red Barnet advarer om, at mindst 1,8 millioner børn lider af akut underernæring. Og FN advarer om, at 13 millioner mennesker risikerer at sulte inden for få måneder, hvis ikke situationen forbedres.



Alvorlighedens streger er med andre ord for alvor tegnet op fra flere sider, når det gælder den humanitære katastrofe i Yemen. Hungersnøden samt manglen på medicin og rent drikkevand er efterhånden beskrevet adskillige gange.

Men faktum er, at hvis man går på madmarkedet i de udsatte byer, så er der faktisk mad at finde. Problemet er, at befolkningen ikke har råd til at handle.

»Det bizarre er, at der faktisk er frugt og grønt, fisk og kød i markedsboderne. Men for 1,5 millioner af de mest sårbare familier i landet, er det fuldstændig umuligt at betale for mad. Selv rent drikkevand er ubetaleligt for familierne«, siger Geert Cappelaere, der er Unicefs chef for Mellemøsten.

Yemens økonomi er dybest set kollapset. Inflation har sendt priserne på nogle af de mest basale fødevarer i vejret, så de næsten er fordoblet, siden konflikten eskalerede i 2015.

»Det økonomiske sammenbrud er blevet den stille dræber i Yemen. Forældre fortæller, hvordan de springer måltider over eller går i op til to dage uden mad for at give den smule, de har, til deres børn. Det er en udbredt situation i Yemen. Mange har kun råd til brød og te og kan ikke huske, hvornår de sidst har spist kød eller fisk«, siger Red Barnets katastrofechef, Kristine Mærkedahl Jensen.

Derudover er lønnen et af de store problemer. For den gennemsnitlige årlige indkomst er halveret, og de mange offentligt ansatte har ikke fået udbetalt løn i månedsvis. Det gælder eksempelvis personalet på de få fungerende hospitaler.

Ifølge Unicef er halvdelen af de yemenitiske børn under 5 år kronisk underernærede. Og underernæring i længere perioder i så ung en alder går ud over børnenes mentale og fysiske udvikling.

Kampe nær hovedby tager til

Status på selve konflikten er, at kampene om havnebyen Hudaydah i øjeblikket intensiveres. I det seneste døgn er 61 mennesker ifølge nyhedsbureauet AFP omkommet i kampe mellem oprørere og regeringsstyrker. Hudaydah er en vigtig strategisk by, da der importeres mange varer via byens havn.

»Når man kører gennem byen, føles den som en spøgelsesby. Der er få mennesker på gaden, mange butikker er lukkede, og der er næsten ingen aktivitet på havnen, selvom den er Yemens livline. 80 procent af Yemens varer bliver importeret her«, siger Juliette Touma, Unicefs chef for kommunikation i Mellemøsten, som var i Hudaydah for en uge siden.

Den humanitære katastrofe i Yemen skyldes den borgerkrig, der siden 2015 har hærget landet. På den ene side står houthioprørere fra den nordlige del af Yemen, der støttes af Iran. De kontrollerer et større område i det vestlige Yemen, heriblandt hovedstaden Sanaa.

På den anden side i konflikten er eksilregeringen, ledet af præsident Abdrabbuh Mansur Hadi. Han støttes af en koalition, der er ledet af Saudi-Arabien. Netop Saudi-Arabien kritiseres for sine luftbombardementer, som beskyldes for at gå målrettet efter de mest sårbare mål: skoler, infrastruktur og sygehuse.