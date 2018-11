Har danskerne et ansvar for at hjælpe børn i Yemen? »Ja« mener Red Barnet. »Nej« siger politiker fra DF

Har danskerne et ansvar for at hjælpe børn i Yemen?

Dette er et debatindlæg.

»Ja«

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet Danmark:

Ja, vi har alle en moralsk forpligtelse over for vores medmennesker, i dette tilfælde børnene i Yemen. Jeg vil gå så langt som til at sige, at det her er verdens vigtigste sag lige nu, og opgaven er presserende.

Jeg har en fællesskabsorienteret forståelse af begrebet personligt ansvar. Man bør tage ansvar for sine medmennesker i bred forstand, fra de nære relationer til verdens nødstedte børn og familier. Personligt ansvar handler om at agere på de uretfærdigheder, vi møder i livet – både direkte i vores egen nære virkelighed og indirekte gennem den viden, vi får f.eks. gennem nyhedsmedier.

Derfor står alle danskere over for et valg: Vil vi konfrontere det, der finder sted i Yemen, og gøre, hvad vi kan for at bringe det til ophør? Vil vi kigge disse børn i øjnene og tage vores ansvar som medmennesker – og dermed også som beskyttere – alvorligt?

Det mener jeg, at vi som enkeltpersoner har en forpligtelse til. Især i en situation som denne, hvor de aktører, der burde træde til – bl.a. FN og regeringen – fejler så eklatant. Vi har som enkeltpersoner aldrig uddelegeret vores ansvar så meget, at vi ikke stadig har et personligt ansvar.

I sådan en situation må civilsamfundet være et korrektiv til staten og træde ind og hjælpe de mest udsatte. Yemens børn i dette tilfælde.

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vi i realiteten kan gøre som enkeltpersoner. For den gængse dansker er der naturligvis nogle begrænsninger, men det betyder ikke, at man kan frasige sig, at man har et ansvar for børnene i Yemen.

Den bedste måde at forvalte sit ansvar i en sådan situation er at kollektivisere opgaven – ved at bakke op om de organisationer, som har et mandat, som har en ekspertise, og som har muligheden for at være aktivt til stede dernede. Man kan også være mere aktivistisk og råbe op om det og f.eks. kræve, at Danmark bringer det op i FN eller boykotter Saudi-Arabien.

»Nej«

Marie Krarup, mf (DF):

Nej, som enkeltpersoner mener jeg ikke, at vi har et ansvar for børnene i Yemen. Jeg er kristen, og derfor har jeg en forpligtelse til at elske min næste, og det er det, jeg skal. Det vil sige dem, jeg møder på min vej. Og jeg møder jo ikke de yemenitiske børn, så man kan ikke sige, at jeg har en forpligtelse til det som enkeltperson.

Det er selvfølgelig helt fint, hvis man vælger at sende penge for at hjælpe børnene i Yemen. Det har jeg da respekt for. Men jeg synes ikke, at man kan sige, at fordi folk er fattige og har det svært et eller andet fjernt sted på kloden, er hver enkelt dansker forpligtet til at sende penge til dem. For der er jo folk, der sulter og har det forfærdeligt over hele kloden, og det kan ikke være hver enkelt danskers ansvar.

Handler det om mennesker, vi er tæt på og har en forpligtelse over for, skal vi hjælpe som enkeltpersoner. Det er næstekærlighed.

Vi kan sige, at vi som land har et politisk ansvar over for nogle bestemte grupper. Hvis eksempelvis det danske mindretal syd for grænsen led nød, ville det da være vores forpligtelse at hjælpe – ligesom vi skal hjælpe danskere i nød rundt om i verden. Eller hvis det drejer sig om kristne, der bliver forfulgt rundt om i verden. Dem har vi noget til fælles med – vores kristendom.

Så jeg synes ikke, at man skal have dårlig samvittighed, hvis man ikke sender penge til Yemens børn. Det er selvfølgelig fint, at folk samler ind og prøver at gøre noget. Men man kan ikke pådutte andre mennesker en moralsk forpligtelse eller ansvar for at løse det, når det er så fjernt fra os.