Filosofiprofessor bruger selv 3.000 kroner om måneden på nødhjælp: Brug mindst 1 procent af din løn på at redde børn

Dit barn er alvorligt syg. For at overleve er det nødvendigt, at hun får adgang til rent drikkevand og medicin inden for 24 timer.

Hundredvis af familier i din by er i samme situation. Infrastrukturen er smadret af bomber, og tilgængeligheden til mad, medicin og rent drikkevand forværres hele tiden.

Thomas Søbirk Petersen Født 1964. Professor i etik (mso) ved Roskilde Universitet, hvor han primært forsker i bioetik og straffeetik. Han er tidl. medlem af Det Etiske Råd.

Jeg håber ikke, at denne beskrivelse passer på dig og dit barn. Men beskrivelsen passer på tusinder af familier i Yemen. Mennesker som dig og mig. Forældre, der elsker deres børn og børnebørn, og som drømmer om, at de må få lange, gode liv. Borgerkrigen i Yemen er årsag til, at der hver dag dør cirka 100 børn af mangel på medicin og rent drikkevand. Yemens sundhedssystem er brudt sammen, og millioner af børn og voksne har brug for hjælp.

Men hvor trist og håbløs situationen end er i Yemen, er du, kære læser, i den fantastisk privilegerede situation, at du kan hjælpe nogle af disse børn. Du kan redde liv ved at donere penge til nødhjælpsorganisationer, der kan redde børns liv i Yemen.

Det er derfor, vi bør donere penge til velgørenhed. Vi bor i et af de rigeste lande i verden, hvor der ikke er krig, hvor der er rent drikkevand i hanerne, adgang til gratis lægehjælp samt mange andre goder.

Men hvor meget er det så rimeligt, at vi hver især donerer? 50 kr. om måneden er selvfølgelig lang bedre end ingenting og kan også være med til at redde liv. Men jeg vil foreslå, at vi donerer 1 pct. af vores indkomst, der overstiger 50.000 kr. om året. De første 50.000 kr., vi tjener, skal dække vores egne mest basale behov – et sted at bo, mad på bordet etc.

At donere 1 pct. af vores indkomst, der overstiger 50.000 kr., er et lille offer, i betragtning af at en pengegave kan redde børns liv. Selv donerer min familie langt mere end 1 pct. Vi har i mange år givet ca. 3.000 kr. om måneden til Læger uden Grænser og andre organisationer. Vi mener, at det er vigtigere at redde liv end at kunne forsøde tilværelsen med lidt ekstra vin, en PH-lampe og rejser.

At hjælpe andre i nød kan også være i vores egen interesse

Nu tænker du sikkert, at jeg bare ønsker at prale med, hvor god min familie er. Forkert. Jeg ønsker ikke at prale, men jeg vil gerne fortælle om et emne, jeg mener er vigtigt – livsvigtigt.

Og selv hvis jeg ville prale – hvorfor ville det være forkasteligt? Hvorfor skal vi ikke kunne tale om, hvor meget vi giver i nødhjælp, der kan redde liv, når vi tilsyneladende finder det helt fint at tale om, at vi har købt en designerdørstopper til hjemmet, hvilken bil vi synes er lækker, at vi har en bums i næsen, eller at Inger Støjberg drikker for meget cola?

Desværre vælger mange danskere ikke at donere noget som helst – eller meget lidt. 80 pct. af danskerne donerer ifølge en CBS-undersøgelse fra 2013 mindre end 40 kroner om måneden til velgørende organisationer.

Der er selvfølgelig danskere, der er så fattige, at de ikke har råd til at give 40 kr. om måneden. Men det kan ikke passe, at 80 pct. af den danske befolkning i et af verdens rigeste lande er så fattige, at de ikke kan være med til at redde børns liv.

Men hjælper det overhovedet noget at donere penge, og er vores hjælp ikke bare en dråbe i havet?, spørger mange. Selvfølgelig er der eksempler på nødhjælp, der ikke virker. Men generelt set er det undtagelsen.

Når f.eks. Læger uden Grænser behandler børn i Yemen mod kolera, så redder de liv og bringer håb til mange mennesker. Hvis du – som jeg selv – har prøvet at være så alvorligt syg, at du ville dø uden andres hjælp, så ved du også, hvor glad man er, når denne hjælp kommer.

Det er rigtigt, at den hjælp, du og jeg kan give, er en dråbe i havet i forhold til den samlede lidelse i Yemen. Men den dråbe af hjælp, vi kan give, kan være nok til at redde en familie fra det værst tænkelige – nemlig at miste et barn.