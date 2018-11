91 migranter har barrikaderet sig i fragtskib ved Libyens kyst Libyens kystvagt forsøger at få afrikanske migranter ud af fragtskib. De nægter og vil fortsætte til Europa.

91 afrikanske migranter har barrikaderet sig i et fragtskib ved Libyens kyst i byen Misrata.

Migranterne har opholdt sig på fragtskibet 'Nivin' i fem dage, siden de blev reddet på åbent hav, efter at deres egen båd kæntrede.

Libyens kystvagt forsøger at lægge pres på migranterne og få dem til at forlade skibet. Men de 91 personer nægter, da de frygter overgreb i Libyen.

To migranter har dog valgt at gå med kystvagten i land.

Frygt for voldelig optrapning

Leder for den humanitære organisation Læger uden Grænsers arbejde i Misrata Julien Raickman forklarer, at man frygter en voldelig optrapning.

»Folkene på båden er målrettede. De ved, at de er kommet langt, og de kan blive straffet for at have overtaget fragtskibet. Det er mennesker drevet af fortvivlelse«, siger Julien Raickman.

Migranterne håber at komme til Europa. Men det har lange udsigter, siden Italien lavede en aftale med Libyen om, at alle både skal vendes væk fra landet.

Hellere døden end Libyen

AP har været i kontakt med en af migranterne, der kommer fra Sydsudan. Han fortæller, at han hellere vil dø undervejs til Europa end at gå i land ved Libyens kyst. Hans bror er allerede død i et detentionscenter i Libyen.

Læger uden Grænser har forhandlet sig adgang til skibet og forsøger at vurdere migranternes behov for lægehjælp.

AP er i besiddelse af billeder, der viser, at migranterne må urinere i flasker på skibets dæk.

Skibe sejler forbi skibbrudne

Flere fragtskibe, der støder på migranter i kæntrende både, er begyndt at sejle videre uden at tilbyde hjælp, efter at Italien og flere andre europæiske lande har lukket for modtagelsen af migranter.

Manden fra Sydsudan, som AP har været i kontakt med, fortæller, at seks fragtskibe sejlede forbi migranterne, før de blev reddet om bord på 'Nivin'.

Dansk Flygtningehjælp offentliggjorde for nylig en rapport udarbejdet af Mixed Migration Centre, der bygger på 10.000 interviews med flygtninge og migranter.

Ifølge rapporten bliver næsten 70 procent af dem, der forlader deres hjemland i Vestafrika for at drage mod Libyen, udsat for seksuelle eller fysiske overgreb eller kidnapning og røveri.

ritzau