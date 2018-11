Samuelsen: Iransk attentatforsøg i Danmark trækker EU mod sanktioner Udenrigsminister Anders Samuelsen kræver sanktioner mod Iran efter angiveligt mordforsøg på dansk jord, men det kræver opbakning fra alle EU-lande. Første slag står i Bruxelles mandag.

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), skal mandag forsøge at overtale EU’s udenrigsministre til at bakke op om sanktioner mod Iran. Men det kræver enstemmighed i EU, og det bliver sin sag at få alle med om bord, vurderer danske embedsmænd.

I et såkaldt samlenotat fra Udenrigsministeriet om rådsmødet i Bruxelles mandag, står der, at man forventer opbakning fra en række nøglelande til ønsket om sanktioner, men at der »fortsat må forventes skepsis fra andre medlemsstater«.

Baggrunden for det danske ønske om sanktioner er de danske myndigheders overbevisning om, at iranske efterretningstjenester tidligere på året planlagde et mordattentat i Danmark på et formodet medlem af en arabisk løsrivelsesbevægelse.

I EU er der stor forståelse for den danske vrede samt ønsket om, at sagen skal have konsekvenser, men et enkelt medlemsland er nok til at blokere for sanktioner. Og da EU senest i april efter ønske fra især Frankrig, Storbritannien og Tysklad diskuterede at indføre sanktioner mod Iran, blokerede den italienske og den østrigske regering for tiltaget.

Udenrigsminister Anders Samuelsen tør ikke spå om, hvorvidt det vil lykkes Danmark at overbevise alle.

»Det, vi arbejder for nu, er sanktioner målrettet imod dem, som står bag den helt uacceptable adfærd. Det fornemmer jeg, at flere andre lande er enige med os i. Om vi når i mål med det, er for tidligt at sige«, siger udenrigsministeren i en skriftlig kommentar til Politiken.

Udenrigsministeren tilføjer, at den danske sag har gjort indtryk over hele EU.

»Spørgsmålet har været diskuteret før, uden at der har været enighed. Men den danske sag har gjort indtryk blandt mine kolleger, og bekymringerne om Irans adfærd er for alvor kommet på dagsordenen. Flere af mine kolleger har klart sagt, at de deler min holdning til målrettede sanktioner. Så vores sag har skabt et momentum for fornyede overvejelser. Men vi er ikke i mål endnu«, siger Anders Samuelsen

Der skal ikke træffes beslutninger om sagen på mødet mellem udenrigsministrene mandag i Bruxelles, men Danmark har fået punktet på dagsordenen, og udenrigsministeren vil fremlægge sagen, som den ser ud fra Danmark. Den danske regering håber at få spørgsmålet på som et egentligt punkt på dagsordenen på et rådsmøde til december med henblik på at iværksætte sanktioner.



Klemt af Trumps sanktioner

Sagen kompliceres alvorligt af, at USA har valgt at iværksætte sanktioner mod Iran. EU forsøger at modgå de amerikanske sanktioner mod Iran for at holde liv i den globale atomaftale fra 2015, som USA har trukket sig ud af. EU forsøger at lave en mekanisme, så virksomheder stadig kan handle med Iran trods de amerikanske sanktioner.

Derfor er den danske strategi at holde fast i i begge spor samtidig: På den ene side at der er behov for yderligere sanktioner mod Iran. På den anden side at der er behov for at holde liv i atomaftalen med Iran.

»Regeringens opbakning til atomaftalen er imidlertid ikke til hinder for en balanceret tilgang til Iran, der giver EU mulighed for at reagere på Irans bekymrende adfærd – i Europa, i regionen, og hvad angår ballistiske missiler – og samtidig arbejder på at bevare atomaftalen, da fortsat kontrol med Irans atomprogram er i dansk interesse«, står der i samlenotatet fra Udenrigsministeriet.

For at skabe opbakning til de danske ønsker forsøger danske diplomater at få udenrigsministre fra andre EU-lande til at tage ordet på mødet mandag og bakke op. Man forventer, at i hvert fald den franske udenrigsminister vil tage ordet. Frankrig og Holland beskylder også Iran for at planlægge attentatforsøg i deres lande. Danmark koordinerer derfor indsatsen sammen med disse lande, ikke mindst i forhold til at dokumentere påstandene mod Iran over for de øvrige EU-lande.

EU har allerede en række sanktioner mod Iran og iranske personer og grupper. Disse sanktioner retter sig blandt andet mod brud på menneskerettighederne og aktiviteter relateret til masseødelæggelsesvåben.