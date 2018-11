Britisk politi anholder over 70 i klimaprotest i London Tusindvis af mennesker deltog i en protest i London for at presse regeringen til at højne klimaambitionerne.

Britisk politi har anholdt over 70 mennesker ved en klimademonstration i London, hvor aktivister har blokeret fem broer, der går hen over floden Themsen.

Arrangørerne bag demonstrationen siger, at de ønsker at lægge pres på den britiske regering, så den gør mere for at bremse global opvarmning og sænke udledning af drivhusgasser inden 2025.

Demonstranterne befandt sig i flere timer på Westminster Bridge tæt ved parlamentet.

»Stop klimanedbruddet, lød det på nogle af demonstranternes skilte«.

»De fossile brændstoffers æra er slut, stod der på andre bannere«.

Der var også protester ved fire andre broer i London, hvor trafikken blev blokeret.

Politiet i den britiske hovedstad siger, at de fleste af de godt 70 anholdte først og fremmest blev anholdt for at blokere vejene.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om, hvorvidt nogle af dem vil blive sigtet.

Arrangørerne betegner protesten som civil ulydighed. De siger, at over 6000 deltog i protesten.

»Det er starten på et internationalt oprør i protest mod manglende handling over for den økologiske krise«, siger en af arrangørerne, Gail Bradbrook.

Storbritannien har reduceret udledningen af drivhusgasser med over 40 procent mellem 1990 og 2016. Regeringens mål er en samlet reduktion på 80 procent senest i 2050.

Arrangørerne bag lørdagens demonstration kræver udledning af klimaskadelige stoffer ned på nul senest i 2025.

