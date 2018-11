Kritikere opfordrer til afvisning af russisk Interpol-chef

Koret af kritiske røster vokser frem mod en afstemning, der onsdag skal afgøre, hvem der kan sætte sig i chefstolen for Interpol.

Bekymringerne går på, at det er russeren Alexander Prokopchuk, der ser ud til at være favorit til at få pladsen.

Lige nu besidder han en post i embedsværket i det russiske indenrigsministerium og er vicepræsident i det internationale politisamarbejde.

Og det er ikke alle, der krydser fingrer for, at det er ham, der ender for bordenden efter afstemningen i Dubai, hvor Interpol holder generalforsamling i disse dage.

I et åbent brev tidligere på ugen har en tværpolitisk gruppe af amerikanske senatorer sagt, at med Prokopchuk på posten vil det være ligesom at 'give en ræv ansvaret i et hønsehus'.

»Rusland misbruger rutinemæssigt Interpol til at træffe afgørelser, chikanere politiske modstandere, systemkritikere og journalister«, skrev de i brevet.

Kritikerne påstår, at Alexander Prokopchuk har været personligt involveret i netop den strategi.

Onsdag skal delegationer fra lande, der indgår i samarbejdet, finde afløseren til den tidligere chef Meng Hongwei, der har været meldt savnet siden september.

Kinesiske myndigheder har siden meddelt, at Hongwei selv sagde op, efter at han blev anklaget for at have taget mod bestikkelse.

Foruden Prokopchuk stiller også den sydkoreanske Kim Jong-Yang op. Mens Meng Hongwei ikke har været til stede har han ageret chef.

Den, der bliver valgt skal sidde på posten til 2020.

ritzau