Stor eksplosion kunne høres over næsten hele Malmø

En stor eksplosion kunne sent tirsdag aften høres i store dele af Malmø i Sverige. Eksplosionen fandt sted ved en restaurant i bydelen Rosengård og har efterladt et to meter langt hul i restaurantens bagside.

Det oplyser svensk politi ifølge Aftonbladet.

Vagtchef Thomas Söderberg betegner det over for avisen som 'rent held', at ingen personer er kommet til skade i forbindelse med eksplosionen.

Politiet ankom til stedet klokken 23.57. Kort tid efter blev landets nationale bomberydningshold tilkaldt.

Klokken halv fem onsdag morgen er det endnu uklart, hvad der var årsag til eksplosionen.

Ifølge politiets pressetalsmand Frederik Bratt er der sket 'store materielle skader' på og nær restauranten, hvor eksplosionen fandt sted.

Thomas Söderberg, der er vagtchef ved politiet i Malmø, håber, at den videre efterforskning kan kaste lys over sagen.

»Det nationale bomberydningshold er på plads og skal nu udføre en post-eksplosionsundersøgelse. I den forbindelse kan man finde både dna- og fingeraftryk«, siger vagtchefen til Aftonbladet.

Vidner i området har fortalt politiet, at en person skyndte sig væk fra stedet kort før eksplosionen, og at flere personer nogenlunde samtidig kørte rundt på knallerter nær restauranten.

»Der er mange overvågningskameraer i området. Nogle af dem bør have opfanget noget«, siger Thomas Söderberg til avisen.

ritzau