Britisk politi finder sprængstoffer i forladt lejlighed

Britisk politi har fundet og afmonteret to såkaldt improviserede sprængladninger i en forladt lejlighed i landets hovedstad, London.

Det oplyser britisk politi i en pressemeddelelse onsdag aften. Betjente blev onsdag tilkaldt for at undersøge nogle mistænkelige objekter, skriver Reuters.

De nærliggende boliger blev hurtigt evakueret. Imens undersøgte politiet de to fund. Politiet har siden afmonteret sprængladningerne og taget dem med sig til nærmere undersøgelser.

Beboerne i de nærliggende boliger er vendt tilbage.

Onsdag aften oplyser politiet i London til offentligheden, at der var tale om to sprængladninger. Samtidig fortæller britisk politi, at antiterrorenheden under det britiske politiet har indledt en efterforskning.

Ifølge avisen Evening Standard ligger lejligheden i bydelen Harlesden.

ritzau