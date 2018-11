Flere lande trækker støtte til FN's positive migrationspagt

Regeringen i Schweiz er alligevel ikke klar til at skrive under på FN's migrationspagt. Det oplyser den onsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

»Schweiz vil ikke deltage i den mellemstatslige konference, hvor pagten formelt vedtages«, meddeler landet.

Konferencen ventes at finde sted i december. Men det er for tidligt for Schweiz, der først vil have parlamentet til at blåstemple eller afvise aftalen.

USA, Australien og flere europæiske lande har allerede meddelt, at de ikke bakker op om aftalen The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM).

Australiens premierminister, Scott Morrison, sagde onsdag, at aftalen vil 'kompromittere landets hårde migrationspolitik' og bringe landets sikkerhed i fare. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Migrationspagten fokuserer udelukkende på migranter, ikke flygtninge, og i aftalen beskrives migration som positivt for landene.

Med GCM forpligter landene sig til at arbejde for integration og imod fremmedfrygt samt bekæmpe årsagen til migration - herunder klimaforandringer og fattigdom.

Formålet er at regulere migration mellem medlemslandene og styrke migranters rettigheder, står der i aftalen.

Pagten blev formuleret i juli 2017 og er siden blevet diskuteret frem og tilbage. De øvrige lande, der har stemt den ned, er Østrig, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Polen, Ungarn og Israel.

Formand for FN's Generalforsamling Maria Fernanda Espinosa siger, at hun forstår, at enkelte lande ikke er klar til at forpligte sig til aftalen. Hun håber dog, at de kan overbevises til at stå sammen.

»Migration er et grænseoverskridende fænomen, som må håndteres i fællesskab«, udtaler hun.

Det forventes, at pagten bliver vedtaget ved en international konference i Marrakesh i Marokko fra 11.-12. december.

