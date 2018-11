Fattige brasilianere mister cubanske læger Siden 2013 har cubanske læger hjulpet de fattigste brasilianere, men det sætter den nye højreradikale præsident, Jair Bolsonaro, en stopper for.

Cuba er begyndt at tilbagekalde tusindvis af læger fra Brasiliens fattigste områder, efter at Brasiliens kommende højreradikale præsident, Jair Bolsonaro, har kritiseret det kommunistiske Cubas behandling af de sundhedsfaglige medarbejdere.

I 2013 begyndte Cuba at sende læger til Brasilien som en del af projektet Mais Medicos (flere læger, red.), der blev oprettet under den daværende, venstreorienterede brasilianske præsident, Dilma Rousseff. Projektet har bidraget til at bringe lægehjælp til befolkningsgrupper og områder, som det brasilianske sundhedsvæsen ikke havde kapacitet til.

For indbyggerne i små byer samt fattige, voldsramte storbykvarterer var det første gang i årevis, at en læge slog sig ned i området, og projektet er derfor ekstremt populært.

Det fleste af de penge, som Brasilien betaler for projektet, går godt nok til den cubanske regering, men de udstationerede lægers lave løn er stadig væsentlig højere end hjemme i Cuba.

Jair Bolsonaro har allerede tidligere sagt, at aftalevilkårene vil blive ændret, når han overtager præsidentposten 1. januar, fordi han ikke ønsker, at den cubanske regering overhovedet skal have del i lægernes løn. Derudover synes han, at lægerne skal kunne tage deres familier med til Brasilien, hvilket de ikke kan under det nuværende system.

Cubas vigtigste eksportvare

Bolsonaro har også sået tvivl om kvaliteten af lægeuddannelsen i Cuba og sagt, at lægernes færdigheder først bør undersøges og godkendes i Brasilien. Cubanske læger har ellers et godt ry.

»De cubanske læger får omkring 25 procent af lønnen. Resten går til det cubanske diktatur«, sagde Bolsonaro tidligere på måneden til avisen Correio Braziliense. Han tilføjede, at han havde mødt en cubansk læge, der ikke måtte tage sine børn med sig til Brasilien. »Kan man bevare diplomatiske forbindelser med et land, der behandler sine borgere på den måde?«.

Bolsonaros holdning har fået de cubanske myndigheder til at begynde at trække deres læger ud af Brasilien.

»De uacceptable vilkår gør det umuligt at fastholde en tilstedeværelse af cubanske læger«, meddelte det cubanske sundhedsministerium i forrige uge. Man er især vred over Bolsonaros »nedsættende og truende« udtalelser.

Hidtil har flere end 8.000 af Mais Medicos’ 18.000 læger været cubanere, og deres pludselige afrejse vil få alvorlige konsekvenser for Brasiliens mest udsatte befolkningsgrupper.

Afbrydelsen af projektet vil også få negative konsekvenser for Cubas økonomi. Statens eksport af sundhedsydelser er en af landets væsentligste indtægter.

Ifølge det cubanske sundhedsministerium har næsten 20.000 cubanske læger arbejdet i Brasilien som en del af projektet i løbet af de seneste fem år. De har behandlet flere end 113 millioner patienter.

De brasilianske myndigheder siger, at 60 millioner brasilianere, som ikke tidligere havde adgang til en læge, har fået det takket være Mais Medicos-projektet.

Cuba sender læger til flere end 60 lande, sommetider som humanitær bistand, men oftest som en del af en international kontrakt. Mange lande betaler hver måned den cubanske regering millioner af dollars for levering af lægeydelser, hvilket gør læger til landets mest værdifulde eksportvare.

Men i Brasilien er de cubanske læger begyndt at gøre oprør. Snesevis har lagt sag an ved de brasilianske domstole for at blive behandlet som uafhængige leverandører med fuld løn frem for udsendte fra den cubanske stat. De kritiske læger bliver dog smidt ud af projektet, og Cuba straffer afhopperne ved at forbyde dem at vende hjem i otte år.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters forlod de første af de hjemkaldte læger torsdag Brasilien. I lufthavnen i hovedstaden Brasilia kunne man se, at flere af dem tjekkede store, forsvarligt indpakkede fladskærms-tv’er ind. Elektronisk udstyr er meget dyrt i det kommunistiske Cuba.

»Jeg glæder mig til at se mine børn, men jeg er ked af at efterlade folk uden lægehjælp«, siger Lume Rodriguez, som har arbejdet to år i den brasilianske delstat Bahia, til Reuters.