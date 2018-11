Mexicansk grænseby erklærer undtagelsestilstand: Migrantkaravaner bruger børn til at få lettere adgang til USA I takt med at USA strammer kontrollen ved de mexicanske grænseovergange, og migrantkaravanerne vokser sig større, forsøger flere at øge deres chancer for ophold ved at tage børn med. Også nogle, som ikke er deres egne.

I de seneste måneder har tusindvis af mennesker fra primært Honduras, Guatemala og El Salvador bevæget sig langsomt på apostlenes heste, deres flade konvolutter, for at komme til USA.

Migrantkaravanerne har medført et øget pres på grænsekontrollen, der i de seneste uger har behandlet omkring 2.000 sager om dagen. Det betyder, at migranterne gør alt, hvad de kan for at komme igennem myndighedernes nåleøje. Og er der noget, som øger sandsynligheden for dette, så er det selskabet af børn.

I oktober blev 23.121 ’familieenheder’ anholdt ved den amerikanske grænse, hvilket er 150 procent flere end i juli måned. Det seneste år er det over 107.000 ’familieenheder’, som er blevet tilbageholdt, mens tallet kun var 15.000 i 2013. Det skriver avisen Washington Post.



Når du rejser med et barn, bliver du kun bragt til grænsevagten. Rejser du alene, tager smuglerne dig hele vejen gennem ørkenen. Denys Adelmo Meija, migrant fra Guatemala

Tidligere var det i høj grad enlige mænd, der kom som fortrop, og hvis alt gik vel, kunne familien senere komme til USA, når papirarbejdet var på plads. Men der er flere grunde til, at det bedre kan betale sig at have børn med på rejsen mod grænsen.

For det første er det billigere, hvis man får hjælp af en menneskesmugler. Migranten Denys Adelmo Meija, som Washington Post har talt med, fortæller, hvordan det ville have kostet ham 10.000 dollars (ca. 66.000 kr.), hvis han var rejst alene, mens det med et barn samlet kostede 4.500 dollars (ca. 30.000 kr.).

»Når du rejser med et barn, bliver du kun bragt til grænsevagten. Rejser du alene, tager smuglerne dig hele vejen gennem ørkenen«, siger han.

At standse ved grænsen indebærer ikke samme risiko for afslag, hvis man rejser med et barn. Tidligere domme på området betyder, at grænsekontrollanterne højest må tilbageholde børn i 72 timer.

Udviklingen har desværre også vist sig at have en utilsigtet konsekvens for nogle familier.

I byen Chanmagua i Guatemala har Washington Post været i kontakt med flere enlige mødre, som har sendt et af deres børn afsted mod den amerikanske grænse i selskab med en voksen. I de fleste tilfælde er den voksne en fjern slægtning eller bekendt, men avisen har flere eksempler, hvor mødre – som regel mod betaling – har sendt børn afsted med fremmede mennesker.

»Det er det mest presserende problem, vi har«, siger Juan Jose Arita Riveria, borgmester i Chanmagua.

Også de amerikanske grænsemyndigheder er bekymrede over udviklingen. Fra 19. april til 30. september adskilte de 170 familier, efter de fandt frem til, at barnet ikke var i familie med den voksne.

Grænseby i undtagelsestilstand

Migrantkaravanerne, som de store grupperinger populært kaldes, når ofte deres endestation ved en mexicansk grænseby, mens de i sportshaller forvandlede til midlertidige lejre venter på, at de amerikanske myndigheder kan tage sig af deres sag, og de kan få ophold eller asyl i USA.

Men Donald Trump og hans administration gør, hvad de kan for at få migranterne til at vende hjem. Trump betegner hele situationen som »en invasion«, og tidligere i november sendte han tusindvis af soldater afsted for at bevogte grænserne mod ulovlige immigranter.