De svenske partiledere prøver igen: Maraton om magten i den svenske Riksdag

Toppolitikerne i den svenske Riksdag har for længst slået alle nationale rekorder i tidsforbrug med at skrue en regering sammen.

Mandag formiddag ventes Riksdagens formand, den såkaldte talman Andreas Norlén, at foreslå socialdemokraten Stefan Löfven som kommende statsminister. Löfven, der var statsminister fra 2014-18, har imidlertid haft et par måneder til at vænne sig til rollen som forretningsstatsminister.

Riksdagsvalget fandt sted 9. september og mundede ud i et yderst mudret resultat. Riksdagens røde blok med Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet endte med at få et enkelt mandat mere end den såkaldte blå blok med det borgerlige firkløver med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna (dog uden at have flertal i Riksdagen). Hverken den ene eller den anden blok vil samarbejde med Sverigedemokraterna.

Riksdagens første skridt efter valget var at nedstemme Stefan Löfven som statsminister. Det skete 25. september. Herefter gik talsmand, Andreas Norlén, i gang med det, der er hans opgave: at være manden, der tilrettelægger processen med at finde en ny statsminister.

Han indledte med at føre en række samtaler med partilederne i den svenske Riksdag og udpegede 2. oktober Moderaternas leder, Ulf Kristersson, som såkaldt sonderingsmand. Rollen kan sammenlignes med den kongelige undersøger i Danmark, som udpeges af dronningen i henhold til de danske partilederes tilkendegivelser under en gennemført dronningerunde.

14. oktober gav Kristersson fortabt og meddelte Andreas Norlén, at han ikke kunne se nogen muligheder for at danne en regering.

Herefter overgik depechen til Stefan Löfven, som på linje med Ulf Kristersson fik to uger til at sondere terrænet med at lande en svensk regering. 29. oktober måtte han imidlertid gå samme tunge vej som Kristersson og meddele Norlén, at han heller ikke så sig i stand til at danne en regering.

Derefter besluttede Andreas Norlén at bede Riksdagen om at stemme om en statsminister. Den formelle vej til posten som regeringschef i Sverige er nemlig, at Riksdagen skal stemme om den kommende statsminister i en såkaldt statsministerafstemning. Statsministerbejleren skal her undgå at få et flertal imod sig. Hvis Riksdagen fire gange i træk stemmer en foreslået statsministerkandidat ned, skal der udskrives nyvalg.

14. november fandt den første af disse afstemninger sted. Her stemte et flertal i Riksdagen imod at gøre Kristersson til statsminister i en regering med Moderaterna og Kristdemokraterna. De to borgerlige firkløverpartier, Liberalerna og Centerpartiet, stemte nej.

Herefter gik depechen videre til Centerpartiets leder, Annie Lööf, som fik til opgave at »sondere forudsætningerne for en regering, som kan tolereres af Riksdagen«. Lööf gav op 22. november, og siden har Löfven haft bolden.

Næste statsministerafstemning ventes 5. december.