Tåregas, brændte biler og barrikader forvandler dele af Paris til krigszone Dele af det centrale Paris brænder. Myndighederne mister kontrollen, mens rasende demonstranter kræver Emmanuel Macrons afgang.

Tåregassen bølgede lørdag aften gennem flere gader i det centrale Paris, biler brændte i nærheden af Èlysée-palæet og flere steder havde demonstranter og uromagere sat ild til bankers facader, mens de rejste barrikader i kvarteret omkring magtens symboler som Élysée-palæet og indenrigsministeriet.

Kl 18 blev to af byens største stormagasiner evakueret, og en gruppe ifæet gule veste angreb en politibil med flere polifolk og smed brændende pyroteknik ind i bilen.

Panikken bredte sig omkring kl. 17 lørdag, da der udbrød brande i Tuileri-haven tæt på Orangerie-museet, og en af byens kendteste forretningsgader, Rue de Rivoli, er i uromagernes vold.

»Vi er ved at miste kontrollen, og vi kan snart ikke længere«, råbte en urobetjent ved Triumfbuen, mens kolleger forsøgte at beskytte ham mod stenkast fra sortklædte uromagere iført masker og hjelme.

På det tidspunkt var situationen på Avenue Kléber helt uoverskuelig. Uromagere angreb bankfacader og forsøgte at samle materialer til barrikader. De havde frit spil, for politiet var optaget andre steder i byen, hvor brandvæsenet nu også er i aktion for at undgå regulære tragedier.

Flere restauranter bliver plyndret, mens uromagere truede med at sætte dem i brand.

»Vi er ved at smadre det pilrådne system«, råbte en af uromagerne på Avenue Kléber. Ifølge politiet er der tale om erfarne gadekæmpere fra højre- og venstreekstremistiske grupper, som nu udnytter de såkaldt gule vestes aktioner og demonstrationer i Paris og rundt omkring i landet.

Kl. 17 var knap 200 såret og godt 170 anholdt alene i Paris, mens aktionerne i provinsen var fredeligere.

»Macron foragter os«

Flere steder i landet blokerede de gule veste, der fra oprindeligt at have protesteret mod højere afgifter på brændstof nu kræver skattelettelser, højere sociale ydelser og præsident Emmanuel Macrons afgang, motorveje, rundkørsler og butikscentre, og i byen Vaulx-en-Velin i det østlige Frankrig angreb de amtsgården.

»Vi er vidner til den bevægelse – smid politikerne ud – som vi har set andre steder i verden«, vurderer kommentatoren Ruth Elkrief fra tv-stationen BFMTV, og ifølge de seneste meningsmålinger sympatiserer 75- 80 procent af franskmændene med demonstranterne.

Demonstranterne siger næsten enstemmigt, at hverdagen er blevet umulig at administrere.

»Skatter, afgifter, elpriser og alt andet stiger. Det eneste, der ikke stiger, er lønninger og sociale ydelser til de fattige. Og vi møder kun foragt fra Macron og de privilegerede, han omgiver sig med«, lød det fra Miriam Duplessis, en ung kvinde ved en rundkørsel vest for Paris.

Krav om folkeafstemning

Lederen af det borgerlige parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, tager afstanden fra volden.

»Men det er præsident Macrons politik, som er årsagen til denne vrede«.

Han kræver en folkeafstemning om præsidentens økonomiske politik, som ifølge flere eksperter på kort sigt er med til at gøre 17-20 millioner fattige franskmænd endnu fattigere, mens præsidenten selv påpeger, at flere af hans initiativer vil stille dem bedre i løbet af 2019.

Det gør ikke indtryk på demonstranterne.

»Vi tror simpelthen ikke på ham«, siger en af demonstranterne i Paris.

»Vi er folket«

Optøjerne i Paris begyndte allerede lørdag omkring kl. 8, da flere hundrede uromagere iført gule veste forsamlede sig omkring Triumfbuen, mens politiet forsøgte at forhindre dem og demonstranterne fra bevægelsen de gule veste i at trænge ind på Champs-Èlysées, der allerede sidste lørdag var rammen om voldsomme kampe mellem ballademagere, de såkaldte casseurs og uropolitiet.

På det tidspunkt erobrede uromagerne selve området omkring Triumfbuen med flammen for den ukendte soldat, som faldt i krigen 1914- 1918. Flere steder i byen blev kameramænd og journalister truet af demonstranter, som angriber pressen for at være »i Macrons vold«.

Premierminister Edouard Philippe, der hele dagen fulgte begivenhederne fra politihovedkvarteret i Paris, udtrykte vrede og bestyrtelse over angrebet på et nationalt symbol. Men demonstranterne, både de gule veste og uromagerne, svarede igen.