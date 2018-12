Kina til Canada: Løslad finanschef og datter til Huawei-stifter nu Kina ønsker forklaring på, hvorfor Huaweis finanschef er anholdt. Skepsis om Huaweis rolle i Vesten.

Det er ikke alene Huaweis finanschef, som Canada har anholdt på anmodning fra USA. Finanschefen er samtidig datter af stifteren af den kinesiske teknologikæmpe.

Kinas regering kræver torsdag, at Weng Wanzhou, 'øjeblikkeligt løslades'. Hun blev anholdt i weekenden under en mellemlanding.

En talsmand for regeringen i Beijing siger, at Kina ønsker en forklaring på, hvorfor hun er anholdt uden at kende til anklagen. Det krænker hendes menneskerettigheder, lyder det.

Canada skal 'øjeblikkeligt rette op på sin fejltagelse' og slippe hende fri, siger talsmanden.

Weng risikerer at blive udleveret til USA. Men sagen er fortsat noget uklar.

Ifølge avisen Globe and Mail er hun anklaget for at forsøge at omgå USA's sanktioner mod Iran.

»Wanzhou Meng blev anholdt i Vancouver den 1. december. Hun er efterlyst til udlevering til USA, og en kautionshøring er sat til fredag«, siger talsmand for det canadiske justitsministerium Ian McLeod til Globe and Mail.

»Da der er et forbud mod oplysninger, kan vi ikke oplyse mere på dette tidspunkt«.

USA: Huawei er muligt center for kinesisk spionage

Meng er datter af Huaweis stifter, Ren Zhengfei. Han er tidligere ingeniør i den kinesiske hær.

Affæren kan gøre de meget komplicerede forhandlinger med USA om handel endnu mere besværlige.

Meng blev anholdt lørdag i Vancouver. Det var samme dag, som præsidenter for USA og Kina mødtes i Argentina og enedes om at udsætte en strid om handel i tre måneder.

USA anser Huawei som et muligt center for kinesisk spionage. Det har fået blandt andet New Zealand og Australien til at forbyde, at Huawei kan styre følsom it-infrastruktur i landet. Canada og Storbritannien overvejer det samme.

USA har under præsidenterne Barack Obama og Donald Trump opfordret allierede lande til at være tilsvarende forsigtige.

I Danmark driver Huawei i samarbejde med TDC en stor del af it-infrastrukturen herhjemme.

Den amerikanske bekymring retter sig især mod Huaweis rolle i forbindelse med den næste generations mobiltelefoni kendt som G5.

