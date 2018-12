Churchills dybt bekymrede barnebarn trækker Trump ind i kampen om brexit

Fakta

Tidslinje

Weekenden: Theresa May og hendes folk fortsætter deres samtaler i jagten på allierede.

Mandag: EU-domstolen afsiger dom om, hvorvidt Storbritannien kan beslutte alligevel at blive i EU. Det er skotterne, der har anlagt sagen. Senere mandag debatterer Underhuset igen skilsmisseaftalen efter Brexit.

Tirsdag: Underhuset stemmer om Theresa Mays aftale med EU. Hun insisterer på, at afstemningen skal falde tirsdag, trods opfordringer til at udskyde. Hun mangler lige nu over 100 stemmer.

