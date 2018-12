Tåregas og en stemning af vold ruller gennem de parisiske gader og avenuer 8.000 svært bevæbnede politifolk holder stand mod uromagere i Paris. Mens brændende biler, smadrede vinduesruder og plyndringer præger en del af byen, venter alle på præsident Macron.

FOR ABONNENTER

For anden lørdag i træk bølger tåregassen gennem gader og avenuer i det centrale Paris. Gendarmeriets pansrede køretøjer på 14 tons er hele dagen blevet sat ind mod de relativt få barrikader, uromagere forsøgte at rejse, mens brandvæsenet forsøgte at nå frem til brændende biler på Boulevard Courcelles og Avenue Marceau nær Champs-Élysées.