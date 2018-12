Næsten hver tiende demonstrant anholdt under uro i Paris

Næsten 1000 personer er blevet anholdt lørdag under uro i Paris' gader. Det oplyser Frankrigs indenrigsminister Christophe Castaner. Myndighederne anslår, at omkring 10.000 har været på gaden for at protestere i landets hovedstad.

Byen har dagen igennem været præget af plyndringer, ildspåsættelse og slagsmål mellem betjente og demonstranter.

Ifølge Castaner er 135 kommet til skade lørdag. Han siger, at 17 af de sårede er betjente.

Journalister i Paris har fortalt, at demonstranter har råbt, at 'vejret er noget skidt, og det er regeringen også' i takt med, at en let regn indfandt sig over Paris.

I alt har 125.000 været på gaden i protest i Frankrig. Ved en grænseovergang til Italien har demonstranter i gule vester ifølge italiensk politi blokeret overgangen.

Betjente i slåskamp

I havnebyen Marseille beskriver en journalist fra nyhedsbureauet AP, at betjente og demonstranter i gule veste begyndte at slås nær havnen omkring middagstid.

Havnen i Marseille er en af byens mest besøgte steder af turister.

Selv om der lørdag aften stadig er protester i gaderne, har politiet ifølge ministeren genvundet kontrollen.

Bevægelsen 'De Gule Veste' startede som en protest over en forhøjelse af afgifter på blandt andet fossile brandstoffer. Protesterne er dog blevet udvidet til at inkludere en general utilfredshed med regeringen og en voksende ulighed.

I flere andre europæiske lande har man også set 'De Gule Veste'-demonstrationer. I Belgien har politiet også brugt tåregas mod demonstranter i gule veste.

Også i Holland har der været demonstrationer lørdag. De er dog forløbet fredeligt.

ritzau