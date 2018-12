Fransk politi er forberedt på nye uroligheder i weekenden Præsident Macron opfordrer 'De Gule Veste' til at afstå fra nye sammenstød. Vores land behøver ro, siger han.

Titusinder af politifolk holdes klar over hele Frankrig før nye demonstrationer lørdag. Bevægelsen 'De Gule Veste' har bebudet, at de for femte weekend i træk vil demonstrere mod ringere leveforhold.

Præsident Emmanuel Macron opfordrer demonstranterne til at forholde sig i ro efter en række indrømmelser, han er kommet med til protestbevægelsen tidligere på ugen.

Alene i det centrale Paris vil 8.000 politifolk holde sig klar.

»Vi er nødt til at være forberedt på det værste scenarie«, siger byens politichef, Michel Delpuech, til RTL radio.

Macron opfordrede til ro

Præsident Macron opfordrede tidligere fredag til ro.

»Jeg mener ikke, at vores demokrati kan acceptere det«, sagde han om de voldelige optrin, der i nogle byer har været dominerede under de foregående ugers protester fra 'De Gule Veste'.

»Vores land behøver ro. Det behøver orden. Det behøver igen at kunne fungere normalt«, sagde han ved afslutningen af et EU-tomøde i Bruxelles.

Macron mindede om, at han i denne uge har bebudet en række lettelser på skatter og afgifter og en forhøjelse at mindstelønnen for at honorere nogle af de mange krav, der kommer fra demonstranterne.

ritzau