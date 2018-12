27 er dræbt i oprørsangreb på ministerier i Kabul Angreb på regeringsbygninger i Afghanistans hovedstad blev indledt med bilbombe. Tre militante er dræbt.

Mindst 27 personer har mistet livet i et angreb juleaftensdag mod regeringsbygninger i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Angrebet blev indledt med, at en bilbombe detonerede ved indgangen til et område med to ministerier.

Derefter trængte bevæbnede mænd ind i bygningerne og tog gidsler.

Ud over de uskyldige ofre er tre oprørere dræbt. Det oplyser Nasrat Rahimi, der er talsmand for indenrigsministeriet, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det er lykkedes sikkerhedsstyrker at rydde to bygninger for oprørere.

310 personer er bragt i sikkerhed

310 personer er reddet ud af bygningerne og bragt i sikkerhed, oplyser talsmanden. 16 civile er meldt såret.

En har brækket flere knogler, efter at han sprang ud fra tredje sal for at slippe væk fra angriberne. Andre er kvæstet af knust glas.

Ingen har umiddelbart taget skylden for angrebet.

Der udspillede sig skudkampe, umiddelbart efter at bilbomben eksploderede mandag eftermiddag. Her lød så endnu en eksplosion.

Et par timer senere steg sort røg op fra de to ministerier, og to militærhelikoptere hang over stedet.

Journalister, der befinder sig i nærheden, fortæller, at der i de forløbne timer har lydt adskillige eksplosioner

»De skyder også mod NDS' område tæt ved«, fortæller en medarbejder, der har haft held til slippe ud.

NDS er den afghanske efterretningstjeneste.

Turbulente dage i Afghanistan

Angrebet kommer efter nogle turbulente dage i Afghanistan.

En amerikansk embedsmand fortalte i den forgangne uge AFP, at præsident Donald Trump har besluttet at trække 'groft sagt halvdelen' af de amerikanske soldater i Afghanistan hjem. En række andre medier har kunnet fortælle den samme historie.

Det er en oplysning, der har forbløffet udenlandske diplomater og folk i den afghanske regering.

Der er for øjeblikket cirka 14.000 amerikanske soldater i landet.

Det igangværende angreb kommer, dagen efter at præsident Ashraf Ghani har udpeget to ministre. De er kendt for at være kompromisløse over for oprørerne i Taliban og Pakistan.

Det er Amrullah Saleh, der skal lede indenrigsministeriet. Forsvarsministeriet overtages af Assadullah Khaled.

ritzau