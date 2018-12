Stor panik på Sicilien: Voldsomt jordskælv rammer øen, efter at vulkanen Etna gik i udbrud

Jordskælv rammer Sicilien, efter at Etna mandag gik i udbrud. De italienske myndigheder melder om 28 sårede.

Et jordskælv har ramt Sicilien, efter at vulkanen Etna mandag gik i udbrud. Det skriver BBC og ABC News.

Foto: Salvatore Allegra/AP

Jordskælvet ramte den italienske region natten til 2. juledag klokken 03.19 og målte 4,8 på richterskalaen. Dermed er jordskælvet det største af de i alt 1.000 små skælv, der er kommet i kølvandet på Etnas udbrud.

Ifølge de italienske myndigheder er 28 personer kommet til skade, og 10 personer måtte på hospitalet efter at være blevet ramt af nedfaldende stumper fra vulkanudbruddet.

Foto: Orietta Scardino/AP



Flere bygninger led også skade i skælvet – heriblandt den lokale kirke i landsbyen Fleri. Ligeledes måtte en del af motorvejen lukke, efter at vejen slog store revner efter jordskælvet.

Ifølge italienske medier opstod der stor panik blandt beboere på Sicilien, da jordskælvet gik i gang. Flere løb ud på gaden, og de, der befandt sig på bjergsiden, fik besked på at flygte hurtigst muligt.

Foto: Orietta Scardino/AP

Etna er den største af de i alt tre aktive italienske vulkaner. Vulkanen har været særdeles aktiv siden juli, og i mandagens udbrud begyndte den som noget nyt at skyde vulkansk aske, heftig røg og lavasten op i luften. Til stor gene for beboerne i nærområdet. En ny sprække er desuden opstået i den sydøstlige del af Etnas krater. Det har fået lava til at flyde ned ad den ubeboede bjergside.