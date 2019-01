Ny, lovende vaccine holder ebola-epidemi nede: Mirakelbabyen Benedicte overlevede

Alle nyfødte børn er små mirakler – for deres forældre, for søskende og familien.

Men det to måneder gamle pigebarn Benedicte er et fælles mirakel. For flere millioner mennesker i de ramte områder i den urolige østlige del af DR Congo, men i princippet for os alle sammen.

Benedicte – vi kender ikke hendes efternavn – blev født med ebola på et behandlingscenter i den congolesiske storby Beni dybt inde i det centrale, tropiske Afrika. Beni er på størrelse med Aarhus, men der hører enhver sammenligning også op. Beni er en ludfattig handelsby i en region, der i årevis har været martret af et utal af militser, interne flygtninge og almindelig nådesløs kamp for at skabe en dagligdag.

Og så er Beni altså et af centrene for det seneste udbrud af den frygtede virussygdom ebola. Et udbrud, der i dag er vokset til det værste i DR Congos historie og det næstværste, verden nogensinde har oplevet. 326 af 549 smittede og formodet smittede er ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) nu døde. Kun den løbske og ustyrlige epidemi i Vestafrika fra 2014 til 2016 slog flere mennesker ihjel.

Benedictes ebolasyge mor døde 3 dage efter, at hun fødte den lille pige. Babyen var også ebolasyg, og chancerne for at overleve var små, selv om hun kom til verden på et center for smittede. Men så var der det med miraklet, den kvalificerede behandling og den kendsgerning, at ’den store orm’, som virus kaldes, nok er en dræber, men den slår ikke alle ihjel.

I dag er Benedicte 2 måneder gammel. Hendes far, Thomas, kalder sit første barn ’et håb, jeg vil ikke miste hende’. Det var FN’s børneorganisation Unicef, der først fortalte om miraklet i Congo, men på mange andre måder rummer udbruddet af ebola, der startede i august, flere mirakler og naturligvis en række ulykker.

Miraklerne først. Egentlig skulle et langvarigt udbrud i et område med elendige sundhedsforhold, over 1 million interne flygtninge, dårlige veje og generel frygt for myndighederne på dette tidspunkt være mere katastrofal.

Ebola er ikke voldsomt smitsom. Virus smitter først, når patienten er syg, så overføres den i væsker som blod, sved og andre sekreter. Derfor er regel nummer 1, at man skal undgå kropskontakt. Havde virus været luftbåren, ville situationen være en helt anden.

Problemet er, at de syge netop afgiver masser af væsker, man dør af organsvigt og indre blødninger, men før det er sket, bløder den syge ud af alle kropsåbninger. Det betyder, at især familien og de sundhedsarbejdere, der har kontakt med den syge, selv risikerer at blive syge.

Vaccinen beskytter

Erfaringerne fra andre udbrud viser, at hver syg person typisk når at smitte to til fire raske, før patienten dør eller bliver isoleret. Men i det østlige Congo er reproduktionsraten nede på omkring en ny syg for hver smittet.

Årsagen er en vaccine, der som Benedicte kan beskrives som et mirakel, men her er der tale om et videnskabeligt mirakel opstået efter den ødelæggende epidemi i Vestafrika, der dræbte over 11.000 og skabte panik og frygt for en verdensomspændende pandemi.

For første gang prioriterede medicinalindustrien og den vestlige verden udvikling af forebyggelse og behandling af den frygtede sygdom.

Vaccinerne er ikke videnskabeligt gennemtestede, men de bruges alligevel. I dag er 49.000 blevet vaccineret i det ramte område, og enkelte har også fået eksperimentel behandling mod ebola, der har vist sig at virke.

»Smittespredningen i de såkaldte hotspots som Beni er meget lav, og vi er ret sikre på, at det skyldes vaccinationerne«, forklarer Tarik Jašarević, der er talsmand for WHO.

Der er ikke tale om messevaccinationer af alle i et bestemt sygdomsramt område. Strategien er en såkaldt ringvaccination, hvor man først vaccinerer dem, der har været tættest på den syge. Derefter får deres kontakter også vaccinen.

»Vi har ikke oplevet nogen mangel på vaccine. I samarbejde med producenten evaluerer vi hele tiden behovet og opbygger et lager«, siger Tarik Jašarević. I dag er lagrene på omkring 300.000 vaccineportioner, omkring 5.000 portioner er sendt til nabolandene Sydsudan, Uganda og Rwanda, i Uganda er sundhedspersonalet i grænseområdet nu vaccineret.

WHO mangler heller ikke penge og mandskab til at bekæmpe udbruddet på dets nuværende stade. Men i løbet af januar bliver der brug for nye penge, forklarer Tarik Jašarević. WHO forventer, at der kan gå helt op til et halvt år, før udbruddet er slået ned.