EU-lande går solo med digital særskat

I denne uge trådte Frankrigs særskat på it-giganter i kraft. Skatten vil ifølge finansminister Bruno Le Maire skaffe den franske statskasse omkring 500 millioner euro om året fra digitale virksomheder som Google og Facebook, der hidtil har minimeret deres skattebetaling ved at rykke overskud mellem EU’s medlemslande.

Lignende tiltag er på vej i andre EU-lande.

Italien, Spanien og Storbritannien har alle udfærdiget planer for digital særskat, og kort før nytår meldte Østrigs regering, at man vil have en løsning klar i 2020.

»Målet er klart: beskatning af virksomheder, der laver store profitter online, men som stort set ikke betaler skat, såsom Facebook og Amazon«, sagde Sebastian Kurz, den østrigske kansler.

Den nationale enegang skyldes, at det ikke er lykkedes at samle opbakning til EU-Kommissionens forslag om en særskat på 3 procent af it-giganternes omsætning. Skattetiltag på EU-niveau kræver enstemmighed blandt medlemslandene, men en mindre gruppe lande, herunder Danmark, blokerer for forslaget.

»Forsøget på at finde en fælles EU-løsning kommer på baggrund af et bredt ønske i Europa om at få fælles spilleregler. Hvis de enkelte lande går enegang, så bliver der ulige konkurrencevilkår«, siger Rasmus Colin Christensen, ph.d.-stipendiat fra CBS med speciale i international skattepolitik.

Traditionelle virksomheder betaler i gennemsnit 23 procent i skat i EU, mens digitale virksomheders skattebetaling er nede på cirka 9 procent, ifølge EU-Kommissionen.

Kommissionen vurderer, at den foreslåede særskat, der er målrettet mod selskaber med en årlig omsætning på over 750 millioner euro i verden – herunder 50 millioner euro i EU – vil give en skatteindtægt på 5 milliarder euro årligt, svarende til over 37 milliarder kroner.

0,03 procent skat af overskud

En rapport fra den socialdemokratiske gruppe i EU-Parlamentet fra 2017 opgjorde, at EU-landene i årene 2013 til 2015 er gået glip af 5,1 milliard euro i skat alene fra Google og Facebook. Ifølge rapporten betalte Facebook og Google i 2015 kun henholdsvis 0,03 procent og 0,82 procent i skat af deres overskud i EU-landene.

Danmark, Sverige og Irland er åbent imod EU-Kommissionens forslag, og en håndfuld lande derudover er meget skeptiske. På et møde mellem finansministre i Bruxelles i december spillede Tyskland og Frankrig et kompromisforslag på bordet, som skal diskuteres videre i 2019.

Kompromiset går ud på, at man skal forsøge at finde en global løsning i samarbejdsorganisationen OECD, og at EU-særskatten kun skal træde i kraft i 2021, hvis OECD-sporet ikke forinden har båret frugt.

Ifølge Rasmus Colin Christensen fra CBS skal den nationale enegang også ses som et forsøg på at sætte skub i arbejdet i både EU og OECD.

»Introduktioner af de nationale digitale skatter er dels et signal til landets vælgere om, at man gør noget ved problemet. Men de er i lige så høj grad et signal til samarbejdspartnere i OECD og EU om, at de går alene, hvis ikke andre vil være med til at finde fælles løsninger. Det er med til at presse andre lande til at finde fælles løsninger«, siger Rasmus Colin Christensen.

Den danske regering er også skeptisk over for det fransk-tyske kompromisforslag, der efter regeringens opfattelse ikke fjerner de grundlæggende problemer ved omsætningsskatten.