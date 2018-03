fakta

Skat og it-giganter

EU-Kommissionen foreslog i sidste uge, at EU’s medlemslande indfører en særskat på it-giganters omsætning på 3 procent.

Kommissionen regner med, at omkring 120-150 virksomheder kan blive omfattet, og at det vil skabe årlige skatteindtægter på over 5 milliarder euro i medlemslandene, svarende til over 37 milliarder kroner.

Virksomhederne bliver omfattet, hvis de har en global omsætning på over 750 millioner euro årligt og over 50 millioner euro årligt i EU.Særskatten skal gælde, indtil der er fundet en international løsning, gerne i OECD.

