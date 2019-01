Hvad har De Gule Veste fået ud af protesterne?

Efter de første ugers protester fra De Gule Veste stod fem væsentlige krav klart. Politiken gør status over, hvad det er lykkedes protestbevægelsen at få igennem og ikke at få igennem.

De Gule Veste har demonstreret i de franske gader siden midten af november med krav om ændringer af det franske samfund. Lørdag nåede stridighederne nye højder, da demonstranter med en gaffeltruck gik løs på en regeringsbygning i Paris. Omkring 15 demonstranter trængte ind i gården til bygningen, hvor blandt andre den franske regerings talsmand har kontor.

Men hvilken effekt har optøjerne haft? Her er et overblik over, hvordan det er gået med fem af bevægelsens vigtigste krav.

Nej til benzinafgifter

Efter lidt over to ugers protester bukkede regeringen under for protestbevægelsens krav om at droppe afgiftsstigninger på brændstof. I januar 2018 steg afgifterne med 58 øre per liter diesel og 29 øre for benzin, og planen var yderligere prisstigninger frem mod 2022. Det var de afgiftsstigninger, der i første omgang mobiliserede dele af befolkningen i protester.

Den franske regering pillede energiafgifterne ud af finansloven for 2019 og har dermed i hvert fald udsat prisstigningerne. Denne første sejr fik dog langtfra De Gule Veste til at takke og tage hjem.

Nej til højere skat

I en tale 10. december gav præsident Emmanuel Macron en række løfter i et forsøg på at dæmme op for demonstrationerne. Her lovede han blandt andet, at allerede planlagte skattelettelser ville blive gennemført hurtigt. Samtidig blev det lovet, at pensionister med en pension under 2.000 euro fritages for forhøjelser af et socialt bidrag.

Formueskat skal tilbage

Kort efter at han blev indsat som præsident, fjernede Emmanuel Macron formueskatten. Det har skabt en hel del kritik og er blevet anset som værende en gave til de rige. Han har dog afvist at genindføre formueskatten. Hans argumenter for at fjerne den var, at det skulle føre til øgede investeringer i det franske samfund.

Forhøjelse af minimumslønnen

Her har De Gule Veste fået endnu en indrømmelse af præsidenten. Emanuel Macron annoncerede før jul, at mindstelønnen ville blive hævet i 2019. Stigningen lyder på 100 euro svarende til omkring 750 danske kroner om måneden. Lønstigningen er på statens regning, så mindre virksomheder ikke skal lide økonomisk last.

Macron skal væk

Præsident Macron har foreløbig givet indrømmelser for i alt over 10 milliarder euro, men står stadig i noget af et stormvejr med et ry som de riges præsident.

Det kan vise sig vanskeligt for ham at komme ud af igen, vurderer frankrigsekspert Jørn Boisen, fordi De Gule Veste ikke er en organiseret bevægelse med ét konkret mål.

»Der er 50 nuancer af gul. Det er en bevægelse, der er mangehovedet og hele tiden muterer. Det betyder også, at så snart Macron gav efter for nogle af deres krav, er der dukket nogle nye op«, siger han.

Den franske præsident er gået et stykke af vejen for at imødekomme krav fra de mange demonstrerende franskmænd, men han indledte året med i sin nytårstale at gøre det klart, at franskmændene nu må »acceptere virkeligheden«.