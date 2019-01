Hård start på skæbneuge: May lider nederlag, der begrænser hendes magt

Til sommer vender Godzilla tilbage til biograferne. Som en brølende klimarapport, der lader menneskeheden vide, at naturen ikke længere finder sig i vores misbrug. Publikummet til filmgenren cli-fi, der siden 1970’erne har ladet naturen hævne sig på mennesker, stiger i takt med at bekymringen over klimaets tilstand vokser. Men spørgsmålet er, hvem der får mest ud af det. Filmene eller klimaet?