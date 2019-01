Trump banker hånden i bordet og stormer ud fra møde med Demokraterne

»Vil du stemme for min mur?«.

»Nej«.

»Så har vi ingenting at diskutere«.

Sådan gengiver Demokraterne leder i Senatet, Chuck Schumer, samtalen mellem Nancy Pelosi, der er den Demokratiske leder af Repræsentanternes Hus, og Donald Trump. De tre mødtes her til aften for at diskutere løsningen på nedlukningen af det amerikanske statsapparat, der har stået på i 18 dage.

Mødet fik dog en brat ende.

Ifølge The New York Times bankede Donald Trump hånden i bordet og stormede ud af lokalet, da Pelosi afviste at indgå en aftale om den mur mellem USA og Mexico, der er hele stridspunktet mellem Donald Trump og Kongressen. Den amerikanske præsident har afvist at stemme for en budgetaftale uden finansiering af muren, der er et af hans helt store valgløfter.

Trumps mur vil koste omkring 30 milliarder danske kroner og skal, ifølge præsidenten, udgøre et værn mod illegal indvandring fra USA’s nabo mod syd. De penge nægter demokraterne at finde i budgetaftalen, og Trump-administrationen beskylder dem for ikke at være villige til at forhandle.

Trump strøg ud af lokalet og direkte til tasterne. På Twitter kaldte han mødet »et fuldkomment spild af tid«.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. januar 2019

Imens Trump tweetede beklagede Chick Schumer sig over præsidentens opførsel, som han kaldte utilstedelig for en præsident.

»Igen så vi et raserianfald, fordi han ikke kunne få sin vilje, og han forlod bare mødet«, sagde Chuck Schumer efter mødet.

Imens de amerikanske politikere ikke kan blive enige, rammes 800.000 statsansatte af, at dele af den offentlige sektor er lukket ned. De statsligt ansatte, der er ramt, får ikke udbetalt løn. Donald Trump udtalte fredag, at han var villig til at lade nedlukningen fortsætte i måneder - sågar år - for at få sin mur. 18 dages nedlukning gør det nuværende til det andenlængste »shutdown« i amerikansk historie.

Den amerikanske præsident har også truet med at erklære ’national nødsituation’ for at kunne finansiere muren med midler fra forsvarsbudgettet og uden om Kongressen.