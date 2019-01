Muren, skat, sundhed, klima, abort og Trump selv: Efter to år støtter kun et mindretal Trumps politik

Muren, handelskrige og opgøret med Obamacare. Efter to år som præsident har Donald Trump ikke nogen mærkesager, hvor han har bred folkelig appel, viser meningsmålinger. På enkelte områder har han fået flere amerikanere med sig, men på flere andre er det gået den modsatte vej. Det udelukker dog ikke, at han kan blive genvalgt om to år.