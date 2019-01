Kurderne i Syrien: Hvad gør man, når man kan vælge mellem at støtte det omstridte PKK eller søge Assads opbakning?

»Et andet fremtidsscenario kan være, at man vender tilbage til Assad-regimet og ser, om de kan få lidt selvstyre. I givet fald vil tyrkerne ikke rykke ind i et land, der er beskyttet af Rusland. De irakiske kurdere sagde, at de ikke ville blande sig i tyrkisk politik. De syriske kurdere kunne gå efter et selvstyre, hvor man ikke hænger ti meter store billeder af PKK-lederen Öcalan op og taler om et Storkurdistan, der består af en del af Tyrkiet. Dér undrer det mig, at der ikke er mere selvransagelse og ingen afstandtagen fra PKK«, siger den danske Tyrkiet-kender.

»Fuld selvstændighed får de ikke, for ingen af nabolandene vil have, at det sker«.