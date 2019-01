Theresa May taber afstemning om Brexitaftale

Premierminister Theresa May fik ikke opbakning til skilsmisseaftalen med EU i det britiske parlament tirsdag aften.

Med 202 stemmer for og 432 imod blev aftalen forkastet af de britiske parlamentarikere.

Dermed er der stadig ikke udsigt til en løsning på den største politiske krise i Storbritannien i flere generationer.

Theresa Mays aftale har hverken opbakning fra det store oppositionsparti Labour eller fra den mest EU-kritiske del af hendes eget konservative regeringsparti.

»Denne aftale er dårlig for økonomi, dårlig for vores demokrati og dårlig for vores land. Derfor beder jeg Underhuset om at gøre det rigtige: Afvis denne skadelige aftale og vis, at vi som parlamentsmedlemmer står bag de mennesker, vi repræsenterer«, sagde Labours formand Jeremy Corbyn, da han tirsdag aften forklarede partiets modstand mod skilsmisseaftalen.

Upopulær bagstopper

Aftalen mellem EU og Storbritannien betyder, at der oprettes et midlertidigt fælles toldområde, som skal sikre, at der ikke kommer nogen hård grænse med toldkontrol på den kommende ydre EU-grænse mellem Nordirland og Irland. Denne bagstopper er en forsikringsordning, som kun skal træde i kraft, hvis EU og Storbritannien ikke formår at blive enige om en omfattende handelsaftale, som kan træde i stedet.

Mange i det konservative parti frygter, at bagstopperen bliver en permanent foranstaltning, så både premierminister Theresa May og EU har op til afstemningen forsøgt at forsikre alle om, at det alene er en midlertid løsning, og at det slet ikke er meningen, at den skal tages i brug.

Den politiske situation er så kaotisk, at selv garvede politiske eksperter ikke tør spå om udfaldet.

Et scenario er, at Storbritannien braser ud af EU uden en aftale 29. marts 2019. En anden mulighed er, at der bliver udskrevet nyt parlamentsvalg, hvilket imidlertid ikke nødvendigvis løser situationer. Mange i Storbritannien håber desuden på, at det politiske dødvande vil ende med en ny folkeafstemning om Brexit.

De fleste eksperter vurderede før afstemningen, at Theresa May ville gøre et nyt forsøg på at få skilsmisseaftalen gennem parlamentet i tilfælde af et nederlag.

Historisk nederlag

Nederlaget på 230 stemmer er større end de fleste havde forudset. Det er første gang siden 1920’erne, at en premierminister taber en afstemning med mere end 100 stemmer.

Jeremy Corbyn sagde efter afstemningen, at han har indgivet et forslag om en mistillidsafstemning mod Theresa May. Dette forslag skal drøftes i parlamentet onsdag.

Theresa May byder afstemningen velkommen.

»Vi har brug for at vide, om regeringen stadig har støtte i Underhuset. Det tror jeg, at vi har, men på baggrund af vigtigheden og omfanget af aftenens afstemning, er det rigtigt at teste denne formodning«, sagde Theresa May.

Hvis Theresa May overlever mistillidsafstemningen, vil hun indkalde alle parter i parlamentet til møder om mulige veje ud af den politiske krise. Hvis disse samtaler kan samle flertal bag en løsning, vil Theresa May præsentere denne for EU.

»Det er tydeligt, at parlamentet ikke støtter denne aftale. Men aftenens afstemning fortæller os intet om, hvad det så støtter. Intet om hvordan - eller om - det vil ære det britiske folks beslutning ved folkeafstemningen«, sagde Theresa May tirsdag aften.