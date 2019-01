EU kræver svar på fremtiden: »Tiden er ved at løbe ud«

Mens de grønne sæder i det britiske Underhuset er ved at være tømte, gløder Twitter med reaktioner på resultatet af aftenens Brexit-afstemning. Her stemte et massivt flertal af medlemmerne i det britiske parlament imod den britiske premierminister Theresa Mays brexitaftale med EU.

EU-præsident Donald Tusk efterlyser svar fra briterne.

»Hvis en aftale er uopnåelig, og hvis ingen ønsker, at det ender uden en aftale, hvem vil så i sidste ende have modet til at sige, hvad den eneste sikre løsning er?«, skriver Donald Tusk på Twitter efter afgørelsen og åbner dermed døren for, at briterne ved et muligt nyvalg kan ombestemme sig om Brexit.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) January 15, 2019

Også EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, vil have et konkret svar på, hvad der nu skal ske.

Briternes lange vej ud af EU 23. juni 2016: Ved en folkeafstemning stemmer 52 procent af briterne for at forlade EU. 48 procent stemmer for at blive.

29. marts 2017: Storbritannien meddeler officielt EU, at landet vil melde sig ud af samarbejdet. Af EU-traktatens artikel 50 fremgår det, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det effektueres.

Briternes besked indleder derfor en nedtælling frem mod 29. marts 2019.

12. juli 2018: Theresa May fremlægger en længe ventet hvidbog med britiske planer for fremtidens forhold til EU.

Få dage tidligere har brexitminister David Davis og udenrigsminister Boris Johnson forladt regeringen i protest mod en alt for blød brexitplan.

13. november: Det bekræftes fra Downing Street i London, at der er enighed om et udkast til en aftale om briternes udtræden af EU. Udkastet skal underskrives fra officielt hold.

14. november: Theresa May sikrer sig efter et fem timer langt møde opbakning i sin regering til udkastet til en brexitaftale.

25. november: EU’s stats- og regeringschefer godkender udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring, der tilsammen fastsætter betingelserne for Storbritanniens udtræden af EU. Aftalen skal godkendes i det britiske parlament og i Europa-Parlamentet, før den træder i kraft.

10. december: Theresa May udskyder en afstemning om brexitaftalen i Underhuset. Den skulle have fundet sted 11. december. Udskydelsen skyldes, at aftalen står til at blive stemt ned.

15. januar 2019: Det britiske parlaments underhus afholdt en afstemning om Mays brexitaftale, som blev udskudt i december. Den blev stemt ned med 432 stemmer imod og 202 stemmer for.

21. januar 2019: Premierministeren har til senest mandag til at levere en plan B.

29. marts: Briterne træder efter planen ud af EU ved midnat. Det kan enten være med eller uden en aftale med EU. Kilder: Eu.dk, Ritzau og Reuters. Vis mere

»Jeg noterer resultatet i Underhuset i aften med beklagelse. Jeg opfordrer Storbritannien til at præcisere sine hensigter så hurtigt som muligt. Tiden er ved at løbe ud #Brexit«, skriver han på Twitter.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15. januar 2019

Brexit-afstemingen kommer til at gå ud over de mange millioner EU-borgere, der er bosiddende i Storbritannien, mener præsidenten for Europa-Parlamentet.

»Brexit afstemningen er dårlige nyheder. Vores første tanker går ud til de 3,6 millioner EU-borgere, der bor i Storbritannien og briterne, der bor andre steder i EU. De har brug for at blive forsikret om deres fremtid. Vi vil altid stå ved deres side«, skriver Antonio Tajani i et tweet.

Brexit vote is bad news. Our first thoughts are with 3.6m EU citizens living in UK and Britons living elsewhere in EU. They need assurances with regards to their future. We will always stand by their side. — Antonio Tajani (@EP_President) January 15, 2019

Theresa May skulle bruge 320 stemmer i parlamentet for at sikre sig et flertal bag sin skilsmisseaftale men fik kun 202 stemmer, da ikke engang alle hendes konservative partifæller stemte for aftalen. 432 stemte imod aftalen. Ud af dem var 118 konservative parlamentsmedlemmer - en tredjedel af Mays partifæller.

Den historiske afstemning kommer i kølvandet på, at et flertal af briterne i 2016 stemte for at forlade unionen. Og nu skal premierministeren senest mandag i næste uge levere en plan B.

Storbritannien forlader efter planen EU 29. marts.

De britiske parlamentarikere er tilbage i de grønne sæder i Underhuset i morgen, hvor de skal debattere muligheden for en mistillidsafstemning mod Teresa May.