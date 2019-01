Teenagers flugt fra familien får Thailand til at ændre asylregler - men fodboldspiller sår tvivl om kursskiftet

Thailand vil ikke længere sende flygtninge tilbage, hvor de kom fra, mod deres vilje. Det meddelte chefen for Thailands immigrationsmyndigheder, Surachate Hakparn, onsdag, skriver den britiske avis The Guardian.

Ifølge den thailandske chef for immigration vil Thailand »nu leve op til internationale normer«, når det gælder asylansøgere på trods af, at Thailand ikke har underskrevet FN’s flygtningekonvention.

Det vil være et betydeligt kursskifte i Thailand, hvor politikken i mange år har været at afvise asylansøgere og sende dem hjem.

Thailands immigrationspolitik er kommet i vælten efter historien om den saudiske teenager Rahaf Mohammed al-Qunun. Hun stak af fra sin familie på en ferie til Kuwait og tog et fly til Thailand. Her blev hun mødt af de thailandske myndigheder, der ville sende hende tilbage til Saudi-Arabien, hvor hun frygtede for sit liv.

Den 18-årige kvinde barrikaderede sig på sit værelse i Bangkok og lykkedes med at råbe verdenssamfundet op via sin Twitterprofil. Lørdag blev hun med hjælp fra FN’s flygtningehøjkommissariat UNHCR fløjet til Canada, hvor hun har fået asyl.

Sprækker i løfterne

Manøvren med den unge saudiske teenager var en undtagelse fra de eksisterende regler i Thailand, men har nu ført til et kursskifte hos immigrationsmyndighederne.

Der har dog allerede vist sig sprækker i meldingen fra immigrationschefen.

En mandlig flygtning har siden november været tilbageholdt i Thailand, hvor myndighederne vil sende ham tilbage til Bahrain. Der er tale om Hakeem al-Arabi, som er semi-professionel fodboldspiller i Australien, hvor han har fået asyl. I november tog han på ferie til Thailand, hvor han på anmodning fra Bahrain blev anholdt.

Hakeem al-Arabi frygter at blive udsat for tortur, hvis han bliver sendt tilbage til Bahrain, og de australske myndigheder har hidtil forgæves forsøgt at få ham udleveret.

Den saudiske kvinde Rahaf Mohammed al-Qunun tweetede om sagen, da hun selv havde udsigt til hjælp. Hun opfordrer til samme hjælp til den australske fodboldspiller.

#SaveHakeem please help him. Same story. Don’t forget Hakeem. I’m with you #Hakeem — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) 10. januar 2019

Chefen for de thailandske myndigheder kalder ifølge The Guardian denne sag for »anderledes« og har udtalt, at fodboldspilleren får mulighed for at prøve sin sag i retten. Generelt har de seneste tre måneder med Surachate Hakparn i spidsen for immigrationsmyndighederne været kendetegnet ved en hård kurs over for migranter, men med onsdagens udtalelser lovede han en blødere kurs på flere områder.