Redaktør om Trumps mulige ordre om at lyve overfor Kongressen: »Jeg kan godt forstå, hvis Trump er bekymret«

Tidligere advokat siger, at Donald Trump bad ham lyve for kongressen, skriver Buzzfeed. Historien giver debatten om rigsretssag ny ild. Og en ekspert i amerikanske samfundsforhold mener, at præsidenten har god grund til at være bekymret.

På baggrund af to anonyme kilder i nyhedsmediet Buzzfeed skulle Trumps mangeårige og personlige advokat, Michael Cohen, have fortalt efterforskere, at Trump opfordrede ham til at lyve i et forsøg på gemme præsidentkandidatens forretningsplaner i Rusland under præsidentvalgkampen i 2016 langt væk fra offentlighedens intense søgelys.

Fakta Michael Cohen Født i New York i 1966 og uddannet advokat. Tjente sin formue på investeringer i taxabranchen og på handler i det tidligere Sovjet, hvor hans kone er født. I 00’erne investerede han i Trumps byggeprojekter og kom helt tæt på manden, han har beundret siden sin ungdom. Cohen var Trumps personlige advokat og har bistået ham med forretninger i 10-15 år. Indrømmede sidste år, at han havde løjet for Kongressen Brød samarbejdet med Trump i maj 2018, efter en FBI-undersøgelse gik igang Vis mere

Og hvis det skulle vise sig at være sandt, kan Trump stå overfor de mest alvorlige anklager til dato. Dét skrev den demokratiske formand for efterretningskomiteen i Repræsentanternes hus, Adam Schiff, på Twitter.

The allegation that the President of the United States may have suborned perjury before our committee in an effort to curtail the investigation and cover up his business dealings with Russia is among the most serious to date. We will do what’s necessary to find out if it’s true. https://t.co/GljBAFqOjh — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) January 18, 2019

Den nye anklage øger også opmærksomheden omkring Michael Cohen, der har sagt ja til at vidne i Repræsentanternes hus fra 7. februar i år. Men hvor alvorlige er anklagerne egentlig?

»Michael Cohen var ham, der ryddede op for Trump, ham, der tog sig af møgsagerne. Og som derfor kender til møgsagerne, Trump tumlede med undervejs. For eksempel sagen Stormy Daniels-sagen...«, siger Anders Agner Pedersen, ansvarshavende chefredaktør på Kongressen.com, et uafhængigt netmedie om amerikanske samfundsforhold:

»Så det er klart, at en udmelding som denne er alvorlig. Det skal man ikke tage fejl af. Men Michael Cohen vil selvfølgelig blive bedt om underbygge sine udsagn. For kan han bevise det her? Det ved vi stadig ikke.«.

Hvad vil der ske, hvis Michael Cohen kan bevise, at Trump fik ham til at lyve foran Kongressen?

»Hvis Cohen kan dokumentere udsagnet ved for eksempel at have optaget en samtale mellem ham og Trump, er det meget alvorligt. For så har præsidenten både forsøgt at mudre billedet af sandheden og vildlede folk, hvad der er op og ned i det her spørgsmål. Og så har han selvfølgelig bedt Cohen om at lyve under ed. Det må man simpelthen ikke«.

»Vi så også noget tilsvarende i anklagen mod Bill Clinton i Monica Lewinsky-sagen, hvor han havde bedt folk om at lyve. Som er det man på engelsk kalder obstruction of justice. Det er alvorligt, og det ville ikke være godt for Trump«.

Mulighed for rigsretssag

Historien har også givet debatten om en rigsretssag ny ild, som Joaquin Castro, der er demokratisk medlem af efterretningsudvalget, mener bør være tilfældet. Eller også bør han træde af, skrev han på Twitter.

Men Anders Agner Pedersen mener, at der stadig er stykke vej, før vi får sådan en at se:

»For at rejse en rigsretssag skal man have noget, som kan dokumentere, at der er begået noget strafbart. Andet trin er, at den skal stemmes igennem Repræsentanternes hus, hvor der er en demokratisk ledelse. Men der er ikke nødvendigvis enighed i den demokratiske flertalsgruppe om at gå videre med rigsretstankegangen. For nu ser det ud som om, at de fortsætter med at køre videre med at rejse høringer, indkalde vidner og få undersøgt sagen nærmere«.

Michael Cohen skal som sagt vidne i Repræsentanternes hus den 7. februar. Hvor meget skal Trump frygte den her dag?

»Trump bør være bekymret, fordi han har langet voldsomt ud efter Cohen tidligere. Og man kan sige, at Cohen er en mand, som ikke har noget at miste længere. Den dag han blev idømt tre års fængsel udtalte han til pressen, at han var en fri mand. Og nu ville han lægge kortene på bordet og gøre rent bord...«:

»I betragtning af, hvor tæt Cohen har været på Trump, så kan jeg godt forstå, hvis Trump er bekymret. For han er en af de få, som ved meget af det, der er foregået bag lukkede døre. Og der er en grund til, at Trump vil have have de døre lukkede«.