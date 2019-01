Skandaleramt socialdemokrat er tilbage i ny svensk regering

Mindre end to år efter, at han måtte forlade sin post som indenrigsminister, er den socialdemokratiske politiker Anders Ygeman tilbage i ministerstolen. Denne gang som energi- og digitaliseringsminister.

Det blev offentliggjort i dag, da Stefan Löfven (S) mere end fire måneder efter det svenske valg offentliggjorde sin nye regering bestående af Socialdemokratiet og Miljöpartiet. En af de mest opsigtsvækkende nye ministre er Anders Ygeman.

Han var en af de hovedansvarlige i en omfattende skandale med manglende it-sikkerhed i den svenske transportstyrelse. Efter en udlicitering af registre for køretøjer og kørekort havnede hemmelige oplysninger om svenske borgere hos personer i udlandet uden sikkerhedsgodkendelse. Det skete på trods af gentagne advarsler fra den svenske sikkerhedstjeneste.

Historien gravede avisen Dagens Nyheter frem i sommeren 2017, og det kastede Sveriges regering ud i noget af en krise. Den borgerlige opposition truede med at stille et mistillidsvotum til både forsvarsministeren, indenrigsministeren og infrastrukturministeren. De to sidstnævnte endte begge med at gå af.

»Godt at se jer igen«

Siden skandalen har Ygeman været gruppeformand for de socialdemokratiske medlemmer af Riksdagen og var før dagens ministerudnævnelse spået et muligt comeback i flere svenske medier.

»Godt at se jer igen«, sagde Anders Ygeman med et grin til pressen, da han mødte dem til pressemøde med Stefan Löfven og de fire andre nye ministre i den svenske regering.

Anders Ygemans ministerpost er ny i den svenske regering. Tidligere var digitalisering og bolig en sammenlagt ministerpost. og energiområdet var kædet sammen med miljø. Den svenske statsminister har med nyoprettelsen af en post som energi- og digitaliseringsminister valgt at flytte de to områder til departementet for infrastruktur, hvor socialdemokraten Tomas Eneroth er infrastrukturminister.

Stefan Löfven præsenterede fem nye ministre i dag. Blandt dem var også 70-årige Hans Dahlgren (S), der har været tidligere rådgiver for Olof Palme. Han har en lang politisk karriere bag sig men har aldrig tidligere været minister. Han bliver ny EU-minister. Amanda Lind er ny kultur- og demokratiminister. Hun er uddannet psykolog og kommer fra posten som partisekretær for Miljöpartiet.

Foto: 10070 Jessica Gow/tt/Ritzau Scanpix Amanda Lind (tv.) er ny kultur- og demokratiminister.

Regeringen består af i alt 22 ministre. Fem af dem er fra Miljöpartiet, 17 fra Socialdemokratiet.

Det formelle regeringsskifte finder sted i dag klokken 14.14 ved et møde mellem kongen, kronprinsessen, formanden for Riksdagen og den nye regering.