USA's højesteret genopliver militærforbud mod transkønnede Trump kan nægte transkønnede at tjene i militæret, mens retssag om lovændring er i gang.

Højesteret i USA gennemgik tirsdag præsident Donald Trumps anmodning om at tage stilling til hans forslag om ikke at lade transkønnede tjene i militæret.

Domstolen giver lov til, at visse transkønnede personer kan blive nægtet at tjene i militæret, så længe spørgsmålet vurderes i retten.

Ifølge Reuters var det den konservative fløj af højesteretsdommerne, der sikrede et flertal på fem mod fire i sagen.

Trump-administrationen har bedt højesteret om at tage stilling til hans anmodning om at ændre loven omgående, men det blev afvist.

Derfor skal sagen behandles i det lavere retssystem.

I juni 2016 blev det tilladt for transkønnede at tjene i militæret. Det gav en mulighed for soldater, der havde skjult deres seksualitet, at stå frem åbent.

Men ikke længe efter besluttede Trump sig for, at han ville ændre loven og forhindre transkønnede i at tjene i militæret. Det satte en forbundsdomstol dog en stopper for.

Her lød begrundelsen, at forbuddet var baseret på diskrimination og ikke på, hvad der er bedst for militæret.

I marts sidste år forsøgte Trump endnu engang at få sin idé ført ud i livet.

Forbuddet bør ifølge præsidenten blandt andet gælde for personer, der enten søger eller har fået foretaget indgreb for at skifte køn.

Præsidenten mener, at det vil skade militæret at rekruttere tropper, der er diagnosticeret med 'kønsdysfori'. Det er ubehag, som en transperson kan opleve på grund af uoverensstemmelse mellem det oprindelige og det ønskede køn.

En transkønnet kan eksempelvis være en mand, der opfatter sig selv som kvinde.

ritzau