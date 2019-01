Oppositionsleder i Venezuela udråber sig selv til præsident - Trump støtter ham

Foran en større menneskemængde ved en demonstration i Venezuelas hovedstad, Caracas, har lederen af landets opposition, Juan Guaidó, udråbt sig selv til præsident.

Erklæringen er næsten omgående blevet mødt med en støtteerklæring fra USA's præsident, Donald Trump, der siger, at han betragter Guaidó, som Venezuelas midlertidige præsident.

Det skriver en række medier herunder nyhedsbureauet Reuters.

Erklæringen er et klimaks på en højspændt og begivenhedsrig dag i Venezuela.

Efter dødelige sammenstød mellem støtter af regeringen og oppositionen har onsdagen budt på en rå og tydelig kamp om magten i Venezuela.

Der har været varslet store demonstrationer både for og imod den siddende præsident, Nicolas Maduro. Op til onsdag har fire mistet livet i sammenstød mellem modstandere og tilhængere.

Kort før Guaidós erklæring oplyste et fremtrædende medlem af Maduros socialistiske parti, at ledelsen i landets parlament skal undersøges for sin rolle i en lille gruppe soldaters mytteri mandag.

Guaidó er formand for landets parlament, hvor Maduros opposition har flertallet.

Ikke mange minutter efter den meddelelse afsagde Guaidó en ed og gennemførte en indsættelsesceremoni foran demonstranter i Caracas.

»Jeg sværger hermed, at jeg vil påtage mig præsidentembedet for at sikre tronranerens afgang«, sagde Guaidó ifølge Reuters.

Tronraneren er en henvisning til Nicolas Maduro, der også længe har været under international kritik fra særligt USA, der har kaldt hans regering for illegitim.

Gauidó erklærede videre, at hvis militæret vil støtte ham, vil han udskrive et valg i landet.

Det fremgår ikke, hvordan præsident Maduro og militæret har reageret på Guaidós udnævnelse af sig selv som præsident.

Generalsekretæren i OAS, der er en organisation for 35 lande i Nord- og Sydamerika, lykønsker Juan Guaidó med præsidentposten. Et af medlemslandene er Venezuela selv.

En anonym embedsmand i Canada siger til Reuters, at Canada også vil støtte op om Guaidó.

ritzau