Putin giver Venezuelas Maduro sin støtte

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har torsdag i et telefonopkald til sin kollega i Venezuela, Nicolas Maduro, udtrykt sin støtte til ham. Det meddeler Kreml, magtcentrum i Ruslands hovedstad, Moskva. »Ruslands præsident udtrykte støtte til Venezuelas legitime myndigheder i konteksten af en indenrigspolitisk krise, der er fremprovokeret udefra, lyder det fra Kreml. Indblanding fra andre lande er 'et brud på normer i folkeretten', sagde Putin videre til Maduro, som ifølge erklæringen takkede Putin. Den russiske støtte kommer på et tidspunkt, hvor stadig flere ledere rundt om i verden har givet deres støtte til oppositionslederen Juan Guaidó. Han er også formand for landets parlament og udråbte onsdag sig selv som Venezuelas præsident. Læs også: EU erklærer sin støtte til selvudråbt præsident i Venezuela Onsdag anerkendte USA, EU og flere store lande i Sydamerika oppositionslederen som præsident. Flere andre lande har torsdag også givet deres støtte til Juan Guaidó. Det gælder blandt andet Storbritannien og Danmark. Mike Pompeo, den amerikanske udenrigsminister, opfordrer alle lande i Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) til at støtte Guaidó. »Tiden til debat er slut. Den tidligere præsident Nicolas Maduros regime er illegalt«, siger Pompeo. FN har opfordret til dialog i Caracas, Venezuelas hovedstad, for at undgå 'en katastrofe'. Læs også: Oppositionsleder i Venezuela udråber sig selv til præsident - Trump støtter ham Maduro er længe blevet kritiseret internationalt for sit styre, og i Venezuela er der også stor modstand mod ham. Venezuela har store oliereserver, men befinder sig i en omfattende krise, der forværres dag for dag. En galopperende inflation og mangel på mad og medicin er blandt de største problemer for indbyggerne. Fra januar til juni sidste år flygtede 2,3 millioner venezuelanere ud af landet. Det svarer til cirka syv procent af befolkningen på 32,8 millioner. Venezuela havde Hugo Chávez som præsident fra 1999 til hans død i 2013. Han anvendte landets olieindtægter til sociale programmer. Oppositionen mener dog, at mange af pengene forsvandt i ineffektivitet og korruption. Maduro, der efterfulgte Chavez, beskyldes for at have forværret situationen med et stadig mere autoritært styre og en kollapset økonomi. ritzau