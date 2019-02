Her kollapsede USA's stålindustri: Youngstowns spøgelser

I det nordøstlige Ohio ligger tomme stålværker forladte hen og vidner om et industri-USA, der gik ned med et brag. Folk i Youngstown er vant til at tabe. Derfor lytter de, når præsidenten kommer til byen med kufferten fuld af løfter om, at byens storhedstid snart vender tilbage.