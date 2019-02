USA lægger Venezuela i hænderne på en koldkriger

Elliott Abrams er kendt for sin tvivlsomme rolle i Latinamerika. Nu skal han klare ærterne for USA i Venezuela.

For mange, der har blot en smule erindring om Latinamerikas nyere historie, var det bekymrende nyt, da USA forleden udnævnte den tidligere diplomat Elliott Abrams til særlig udsending i det kriseramte Venezuela. Den 71-årige Abrams er nemlig en gammel stridsmand fra den kolde krig, kendt for at dække over de USA-støttede dødspatruljer i Mellemamerika og desuden dømt for sin medvirken i 1980’ernes ulovlige Iran-Contra-affære.