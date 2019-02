Dansk Folkeparti er fra valg til valg stort set bare gået frem og frem - lige indtil nedturen startede, da Morten Messerschmidt i 2015 blev grebet i at misbruge EU-midler. Men hvor stor en betydning har syndefaldet haft for Dansk Folkeparti? Hvad betyder det, at partiet fik ny formand? Og hvilken rolle kommer partiet til at spille i dansk politik fremover?