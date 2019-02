Umage par: Kvinder fra hver sit parti fik grænseaftale i hus

Om Granger siges det i Kongressen, at hun kan fryse én til is med sit blik. Skal man ud i en slåskamp med kniv, så er det godt at have Kay Granger med de stålbesatte cowboystøvler med på sit hold. Granger var i 1996 den første kvinde til at blive valgt til at repræsentere Texas i Kongressen. Nita M. Lowey har været i Kongressen i 30 år, Granger i 23 år.

Da de begyndte i politik, var de nogle af de eneste kvinder. 2018 var et rekordår for folkevalgte kvinder, men Lowey og Granger er stadig de eneste to kvinder, der leder et udvalg. Det eneste udvalg, som før har haft to kvinder i front, var i 1977 i det nu lukkede ’skønhedsudvalg’, der stod for at føre opsigt med en skønhedssalon for politikeres hustruer og kvindelige sekretærer.

Gennem deres lange karrierer har de uden stort offentligt ståhej arbejdet sig op i hierarkiet i hvert deres parti, og begge har fået ry for at være dygtige og stædige forhandlere, men hvor vejen til en aftale rummer en vis elskværdighed over for deres modstandere.

Lowey står blandt andet bag at få gennemført lovgivning, der byder medicinindustrien også at teste medicin for bivirkninger for kvinder. Før det var medicinsk research fokuseret på mænd. Granger har været forkæmper for at få hævet militærets budget.

Granger havde helst set, at republikanerne havde fået flertal i huset til midtvejsvalget. Så var hun måske blevet formand. Men når det ikke kunne være anderledes, er hun glad for, at Lowey blev formand, siger hun til CNN.

Lowey var den første, der ringede til Granger for at ønske hende tillykke med at blive minoritetspartiets ledende medlem i udvalget, fortæller hun: »Det er det slags forhold, vi har. Jeg elsker det«.