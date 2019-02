Tonen mellem Tyskland, USA og Kina var kontant: Den hårde, den smilende og den lidt trætte gav hver en version af verdens tilstand

De var høflige – det skal man være ved den slags begivenheder. Men så var det også sagt.

Tonen mellem Tyskland, USA og Kina var kontant, da titanerne lørdag på Hotel Bayerischer Hof i München i løbet af en halvanden times tid gav hver deres opfattelse af ’verdens sikkerhedspolitiske tilstand’.

USAs vicepræsident, Mike Pence var kontant, ligefrem og tæt på konfronterende. Yang Jiechi, Kinas udenrigspolitiske styrmand og medlem af det kinesiske kommunistpartis politbureau var smilende, glad for internationalt samarbejde og en lukket bog, når det kom til de problemer, som verdens kommende supermagt skaber både regionalt og internationalt.

Og så var der den europæiske Mutti. Kansler Angela Merkel talte i klar tekst med snert af både opgivenhed og irritation om Mike Pences udfald mod Europas Iranpolitik, tyske bilproducenter samt den omstridte gasledning Nord Stream 2. Kina sagde hun ikke meget om.

Knödel, stuk og sikkerhedspolitik

»Det store puslespil – hvem samler brikkerne?« er overskriften på det årlige sammenrend af ministre, generaler, eksperter og våbenproducenter, der for en weekend fylder hotellet. Fra den store balsal og Königssaal til Falk’s bar med en himmel af stuk og den muntre kælderrestaurant, Palais Keller, hvor der serveres wienerschnitzler uden så meget som en grønært som tilbehør, mens man kan få både kartoffelmos og tung knödel til sine tyske pølser, manglede der ikke hænder til at håndtere verdenspuslespillets tusindvis af brikker.

Men der var ikke mange spor af samarbejdende hænder i fælles anstrengelse omkring de skæve, de uformelige og de firkantede brikker i verdenspuslespillet.

Mike Pence citerede ofte Donald Trump i sin tale, hvor han uden forbehold krediterede præsidenten for alle forbedringer og forøgelser af Nato-landenes forsvarsbudgetter i det sidste års tid.

Der var stærk amerikansk ros til de europæiske lande – heriblandt Danmark – der er modstandere af det tysk-russiske gasprojekt, Nord Stream 2. Til gengæld var Mike Pence meget direkte i sine advarsler mod den kinesiske telekommunikationsgigant, Huawei.

»Vi opfordrer alle vores sikkerhedspartnere til at være på vagt og afvise noget selskab, som kan kompromittere vores kommunikationsteknologi og vores nationale sikkerhedssystemer«.

Og så kom turen til Europa. Pence gentog de harske udfald mod Europas fortsatte støtte til atomaftalen med Iran, som præsident Trump har trukket USA ud af samtidig med indførelse af skrappere amerikanske sanktioner. »Vore europæiske allierede må stoppe med at underminere (de amerikanske, red.) sanktioner«.

I stedet opfordrede Pence Europa til at indføre tilsvarende sanktioner mod regimet i Teheran, som han kaldte anti-semitisk med klare referencer til Hitler-tyskland og jødeforfølgelsen.

»Følg os i det økonomiske og diplomatiske pres, så det iranske folk, regionen og verden får den fred, sikkerhed og frihed, som det fortjener«.

I sin tale forud for Pence havde kansler Merkel taget højde for kritikken, som hun kaldte »stærkt deprimerende«. Hun kritiserede Irans fremfærd i Syrien og Yemen og den fortsatte udvikling af nye missiler, der finder sted uanset aftalen om ikke at fremstille atomvåben.

»Men spørgsmålet er, om vi fremmer vores fælles mål om at begrænse Irans skadelige indflydelse ved forlade den eksisterende aftale? Eller er vi bedre hjulpet ved at holde fast i aftalen for dermed at kunne presse (Iran, red.) på disse punkter?«.

Den tyske kansler afviste også pure de amerikanske angreb på den tysk-russiske gasledning Nord Stream 2, som Donald Trump mener, vil gøre Tyskland til et »gidsel« afhængigt af russisk gas.

»Spørgsmålet om afhængighed har intet at gøre med den måde, som vi får gassen leveret på«, sagde Merkel og pegede på, at gasleverancerne fra Rusland ellers går gennem Ukraine. Og Tyskland vil også gerne købe flydende LNG-gas fra USA. »Det er der ikke noget, der taler imod, men at udelukke gas fra Rusland vil være et forkert strategisk signal«.

Og så blev kansler Merkel spydig. Tyskland mener, at USA er på vej til at indføre handelsrestriktioner mod tyske biler. Beslutningen foreligger ikke på skrift, men ifølge Merkel vil det ske, fordi europæiske biler udgør en trussel mod USA’s sikkerhed. »men vi er stolte af vores biler, og det har vi lov til at være«.

Merkel henviste til, at tyske BMW’s største fabrik ligger i South Carolina »og hvis de biler er en trussel mod USA’s sikkerhed – så chokerer det mig«