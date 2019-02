Inger Andersen skal rydde op. Dansker udpeget til ny topchef i FN's miljøorganisation

Inger Andersen står til at blive ny chef for FN’s miljøprogram Unep. Her skal hun rydde op efter en tidligere norsk miljøminister, Erik Solheim, der sidste år måtte trække sig efter hård kritik af ødselhed og miljøsvineri.

Kritikken fra FN’s interne revisorer fik flere medlemsstater til at tilbageholde deres bidrag til organisationen, herunder Danmark, Sverige og Holland.

Danskeren, der skal genskabe miljøorganisationens omdømme og gennemslagskraft, er velbevandret på den internationale scene, hvor hun har opereret i forskellige roller i de seneste 34 år, de seneste fire på posten som generalsekretær for den internationale naturfredningsorganisation IUCN med hovedkvarter i Schweiz.

Hun er født i Nordjylland og blev student fra Midtfyns Gymnasium, men allerede under studierne forlod hun Danmark og søgte til England, hvor hun tog sin master i udviklingsøkonomi på University of London.

Siden har hun arbejdet 15 år i forskellige FN-organisationer og derefter 15 år i Verdensbanken, hvor hun blev vicepræsident for Mellemøsten og Nordafrika. I 2015 gik hun over til den internationale fredningsorganisation, hvor hun i de seneste fire år har stået i spidsen for omkring 10.000 frivillige ildsjæle.

Overtager en butik i krise

Nu skal hun tilbage til rødderne i FN og bruge sin erfaring til at få sat skik på miljøet, klimaforandringerne og ikke mindst Unep selv. FN’s generalsekretær Antonio Guterres har udpeget den 60-årige danske økonom, men udnævnelsen skal dog formelt godkendes af FN’s generalforsamling.

Hun overtager en butik, der har været igennem alvorlige rystelser og en tillidskrise, som endte med, at den tidligere topchef måtte forlade posten.

Krisen kulminerede sidste år, da Unep mistede flere vigtige sponsorer.

En revisionsrapport viste, at organisationens daværende chef, Erik Solheim, i løbet af 22 måneder havde brugt 529 af 668 dage – ca. 8 af 10 - på at rejse. Rejserne var godkendt af en underordnet, der refererede direkte til Erik Solheim. Revisorerne fandt, at der under Solheim var udviklet en kultur, der gik meget lidt op i regler og procedurer.

En ting er, at den heftige rejseaktivitet, som ifølge revisorerne i høj grad har været unødvendig, har kostet organisationen 488.000 dollar, over 3 millioner kroner, i flybilletter og hoteller. Revisorerne fremhæver blandt andet en weekendtur fra USA til Frankrig og tilbage igen. Og de mangler en retfærdiggørelse af, at FN skulle betale 76 dage i Paris og Oslo.

Hvad værre er: De mange flyrejser sviner og belaster klimaet.

Og endnu værre: Uneps mission og eksistensberettigelse er netop at inspirere nationer og befolkninger, som det fremgår det af organisationens hjemmeside.

Eller som FN’s generalsekretær har formuleret det: »Hvad vi forlanger af andre, må vi gøre selv«. Og det motto levede Erik Solheim ifølge FN’s revisorer ikke op til:

»Den omfattende rejseaktivitet satte ikke noget eksempel til efterfølgelse for de øvrige ansatte« og »udgør en trussel mod organisationens omdømme, især fordi Unep har til opgave at sætte standarden i spørgsmål om bæredygtighed og miljø«, skriver revisorerne.

Klimaforskeren Kevin Andersson kalder på Twitter den tidligere Unep-chefs adfærd »et anstødeligt CO 2 -hykleri«, der »miskrediterer klimaforskere og andres indsats og er endnu et søm til kisten for de fattige, klimasårbare samfund, som den egoistiske arrogance hævder at hjælpe«.

Rejserne gik især til Oslo og Paris. Unep’s hovedkvarter i Kenyas hovedstad så Erik Solheim imidlertid ikke meget til. Hans tilstedeværelse her var savnet af de ansatte. Nogle af dem siger til The Guardian, at hans »vilkårlige og diktatoriske ledelsesstil« på mange måder har gjort organisationen dysfunktionel.